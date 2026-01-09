GM réaligne encore sa stratégie électrique

Après Ford, mais aussi une première alerte au troisième trimestre, GM vient d'annoncer un nouveau "réalignement" de sa stratégie sur les véhicules électriques. Pour cela, l'américain a inscrit une charge exceptionnelle d'environ 7,1 milliards de dollars dans ses comptes du quatrième trimestre 2025.

Après une première provision de 1,6 milliard de dollars, GM vient d'en annoncer une nouvelle de 7,1 milliards de dollars concernant principalement les véhicules électriques. ©GM

Le véhicule électrique aux États-Unis a du mal à trouver sa place. Les décisions de l'administration Trump n'en finissent pas d'avoir des conséquences. En effet, les constructeurs américains procèdent, tour à tour, à une révision de leur stratégie électrique qui se traduit par le passage de provisions dans les comptes.

Après Ford, qui a passé une provision et annoncé des coûts supplémentaires liés aux VE pour un montant de 19,5 milliards de dollars, GM vient d'annoncer l'inscription d'une nouvelle charge exceptionnelle d'environ 7,1 milliards de dollars dans ses comptes du quatrième trimestre 2025.

Selon une déclaration auprès du gendarme de la Bourse américaine (SEC), diffusée juste après la fermeture de Wall Street, quelque six milliards sont dus au "réalignement" de GM après des changements de politique depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et à une transition électrique moins dynamique qu'anticipé aux États-Unis.

GM avait déjà passé une charge de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre pour les mêmes motifs, prévenant qu'il pourrait être contraint d'en ajouter au cours des trimestres suivants.

De nouveau, le groupe prévient qu'il pourrait devoir inscrire en 2026 des charges supplémentaires liées aux véhicules électriques. Mais "nous pensons qu'elles seront significativement inférieures" à celles occasionnées en 2025, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, GM a fait savoir qu'il passait aussi dans ses comptes du quatrième trimestre une charge de 1,1 milliard de dollars liée en grande partie à la restructuration de sa société commune chinoise SAIC General Motors.

"Notre réalignement stratégique de capacités dans les véhicules électriques n'a pas d'impact sur la production de la gamme commercialisée actuellement (pour les marques) Chevrolet, GMC et Cadillac", a précisé le groupe. "Nous avons l'intention de continuer à fournir ces modèles à notre clientèle", a-t-il assuré.

Des ventes de VE pourtant en hausse de 48 % en 2025

Ses ventes de véhicules neufs ont reculé de près de 7 % (703 001 unités) au quatrième trimestre aux États-Unis, affectées, comme le reste du marché, par la suppression d'aides aux véhicules électriques, notamment d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars fin septembre, et par de moindres promotions.

Ses ventes de véhicules électriques ont plongé de 43 % au quatrième trimestre, à 25 219 unités. Elles avaient bondi de 107 % au troisième trimestre.

Sur l'ensemble de l'année 2025, General Motors a écoulé 2,85 millions de véhicules (+5,5 % sur un an), dont 169 887 véhicules électriques (+48 %). Il est numéro un aux États-Unis, avec une part de marché estimée à 17,3 %. (avec AFP)