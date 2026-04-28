GM résiste bien au premier trimestre 2026

Malgré un contexte compliqué GM a fait mieux qu'attendu au premier trimestre 2026. En effet, le groupe de Détroit a affiché un chiffre d'affaires de 43,62 milliards de dollars, soit un léger repli de 0,9 %.

Son bénéfice net s'est lui établi à 2,63 milliards, soit en baisse de 5,7 %. Mais dans les deux cas, ces chiffres sont meilleures qu'attendu, faisant grimper l'action en Bourse.

Le directeur financier, Paul Jacobson, a expliqué sur la chaîne CNBC qu'une grande partie de cette performance découlait d'une maitrise des coûts, "c'est de là que provient notre dépassement" des prévisions. Il a souligné les "défis" du début d'année (notamment plusieurs grosses tempêtes hivernales ont paralysé une grande partie du pays), après un mois de décembre "solide".

"Nous avons clairement opéré dans un environnement très dynamique, ce qui n'est pas inhabituel pour cette industrie", a commenté Mary Barra, PDG de GM, dans un message adressé aux actionnaires, soulignant que le groupe restait concentré sur l'obtention d'une marge de 8 % à 10 % en Amérique du Nord cette année.

Paul Jacobson a précisé que d'autres prévisions pourraient être relevées dans le courant de l'année, en particulier le bénéfice opérationnel et le flux de trésorerie. "Il reste des incertitudes concernant la période du processus de demande (de restitution des droits de douane annulés), quand nous pourrions percevoir ce remboursement, etc", a-t-il expliqué.

"Lorsque nous constaterons des progrès à ce sujet, nous pourrons éventuellement relever notre prévision de flux de trésorerie", a-t-il poursuivi.

L'annulation par la Cour suprême des États-Unis d'une partie des droits de douane instaurés en 2025, devrait permettre à GM de faire baisser sa facture annuelle de 500 millions de dollars, pour se situer entre 2,5 et 3,5 milliards en 2026.

A ce stade, le constructeur prévoit un bénéfice opérationnel à données comparable entre 13,5 et 15,5 milliards (contre 13 à 15 milliards auparavant) et un bénéfice net entre 9,9 et 11,4 milliards (10,3 à 11,7 milliards auparavant).

Les SUV dominent le mix

Concernant l'activité, Paul Jacobson a précisé que le premier trimestre avait été marqué par une "demande solide, une fréquentation solide" et que cette dernière avait été "stable" en avril.

Mary Barra a souligné que les crossovers et SUV représentaient désormais plus de 46 % des ventes contre un peu plus de 40 % auparavant.

Certains modèles de Chevrolet (Trax, Equinox, Traverse), de Buick (Envista) et de GMC (Terrain et Acadia) "sont devenus des contributeurs importants pour notre rentabilité", a-t-elle décrit aux actionnaires. (avec AFP)