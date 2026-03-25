Valeo démarre la construction de sa nouvelle usine au Texas

Valeo construit une nouvelle usine aux États-Unis. L’équipementier français pose la première pierre d’un site au Texas dédié à la production d’unités informatiques centrales pour les véhicules pilotés par logiciel, aussi appelés Software Defined Vehicles (SDV).

Des produits destinés à General Motors dans le cadre d’un contrat historique signé le mardi 24 mars 2026. Pour le groupe français, ce site permettra de livrer "l’une des plus importantes commandes de l’histoire de Valeo", précise l’entreprise, qui n’a pas donné de chiffres précis.

Alimentées par des processeurs de nouvelle génération, ces unités centrales traitent de vastes quantités de données provenant des multiples capteurs et systèmes embarqués, qui contrôlent les fonctions essentielles du véhicule. Pour cette usine implantée à McAllen, Valeo annonce un investissement de 225 millions de dollars (207 millions d’euros) et la création de 500 nouveaux emplois, pour une production qui doit démarrer fin 2027.

Un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2025 aux États-Unis

Il s’agira du neuvième site détenu par Valeo outre-Atlantique, où son chiffre d’affaires a atteint 3,3 milliards d’euros en 2025, soit 19 % de ses recettes totales. "Le véhicule à architecture logicielle centralisée est un élément clé pour améliorer considérablement l’expérience client grâce à une connectivité plus rapide, des options de divertissement plus riches et des mises à jour plus fréquentes", a déclaré Kristin Toth, directrice exécutive des achats, systèmes électriques, logiciels et connectivité chez General Motors.

"Des projets tels que l’usine de Valeo au Texas joueront un rôle crucial alors que nous commercialisons notre architecture électrique de prochaine génération", ajoute-t-elle.

Valeo a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 20,9 milliards d’euros et compte 100 000 employés. Le groupe est implanté dans 29 pays et possède 149 sites de production ainsi que 59 centres de recherche et développement. Cette usine s’inscrit dans les objectifs du plan stratégique Elevate 2028.