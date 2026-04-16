Revivez la cérémonie de la Personnalité Automobile de l'Année avec Christophe Perillat

Publié le 16 avril 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ < 1 min de lecture

Christophe Périllat, directeur général de Valeo, a été élu Personnalité Automobile de l'Année 2025. Découvrez en images la cérémonie de remise du prix qui s'est déroulée le 15 avril 2026 à la Maison de la Chimie, à Paris.

Christophe Périllat, directeur général de Valeo, a reçu le trophée de la Personnalité Automobile de l'Année 2025, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la Maison de la Chimie, à Paris. ©Clément Choulot

Le 15 avril 2026, Le Journal de l’Automobile a remis le titre de Personnalité Automobile de l’Année 2025 à Christophe Périllat, directeur général de Valeo. Cette cérémonie rassemblant les grands acteurs de la filière à la Maison de la Chimie, à Paris, avait pour but de saluer son rôle central dans la transformation de l’industrie européenne et son engagement en faveur d’un contenu local qui se concrétise par un texte européen, l'Industrial Accelerator Act. Revivez en image les interventions de cette cérémonie.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet