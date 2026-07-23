Valeo résiste au ralentissement du marché et confirme ses ambitions pour 2026

Valeo a traversé le premier semestre 2026 sans encombre en dépit d'un contexte de marché peu favorable. L'équipementier français a en effet enregistré un bénéfice net de 105 millions d'euros, contre 104 millions d'euros un an plus tôt, sur la même période tout en poursuivant l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle.

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 10,4 milliards d'euros, en recul de 2,6 % par rapport au premier semestre 2025. Cette baisse s'explique principalement, selon l'équipementier, par les effets de périmètre et de change. À données comparables, les ventes progressent toutefois de 0,7 %, une performance supérieure à celle du marché automobile mondial, qui s'est contracté de 1 % sur la période.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 0,5 point, à 5 % du chiffre d'affaires au premier semestre, et le groupe se félicite dans un communiqué de la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité, initiée en 2022.

Une rentabilité en progression

Le groupe met également en avant une amélioration de sa génération de trésorerie, qui lui permet de poursuivre son désendettement dès le premier semestre. Son carnet de commandes reste particulièrement solide, avec 12,1 milliards d'euros de nouvelles commandes enregistrées.

"Notre rentabilité poursuit sa progression, nous confirmons l'amélioration structurelle de notre capacité à générer du cash, à un niveau qui nous permet de nous désendetter dès le premier semestre, et nous préparons activement notre retour à la croissance en 2027", souligne Christophe Périllat, directeur général de Valeo.

Au-delà de ses activités automobiles, Valeo concrétise son intérêt dans le domaine de la défense. L'équipementier a ainsi annoncé avoir remporté un premier contrat portant sur la fabrication de moteurs destinés à des drones. Le groupe y voit d'ailleurs "une avancée prometteuse sur les marchés adjacents à l'automobile", illustrant sa volonté de valoriser ses compétences industrielles dans de nouveaux secteurs.

Objectifs 2026 confirmés

Valeo réaffirme l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026. Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 4,7 % et 5,3 %.

Sous réserve d'un environnement macroéconomique, financier et logistique stable, l'équipementier prévoit de réaliser au second semestre une marge opérationnelle au moins équivalente à celle enregistrée sur les six premiers mois de l'année.

"Forts de cette solidité opérationnelle et de la qualité de notre carnet de commandes, nous confirmons l'ensemble de nos objectifs 2026", conclut Christophe Périllat dans le communiqué. (Avec AFP)