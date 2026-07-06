Continental a vendu ContiTech

"Avec la vente prévue de ContiTech, Continental achève son réajustement stratégique", a expliqué l'équipementier dans le communiqué.

En effet, après avoir mis en Bourse Amovio, sa branche composants, Continental a annoncé avoir vendu sa filiale ContiTech.

L'acheteur, pour quatre milliards d'euros, est le fonds d'investissement américain Lone Star. Outre le prix de cession de quatre milliards d'euros, Continental pourrait percevoir jusqu'à 250 millions d'euros supplémentaires dans les prochaines années, en fonction des performances de l'activité.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026. Une partie du produit de la vente sera consacrée au désendettement du groupe, tandis qu'environ 2,5 milliards d'euros seront reversés aux actionnaires, a-t-il précisé.

Le syndicat du secteur, IGBCE, qui représente les salariés de cette division, a indiqué s'être opposé à cette cession, sans être toutefois parvenu à l'empêcher.

Francesco Grioli, représentant du syndicat et membre du conseil de surveillance de Continental, a appelé au dialogue avec le futur propriétaire et s'est opposé à toute nouvelle suppression d'emplois. "Cela se heurtera à notre résistance farouche", a-t-il assuré dans un communiqué de l'IGBCE.

ContiTech emploie environ 20 000 personnes sur quelque 60 sites à travers le monde et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ six milliards d'euros. Il fabrique et vend des tuyaux, des courroies de transmission, des bandes transporteuses ou encore des joints à des clients industriels, au fonds de capital-investissement Lone Star Funds, selon un communiqué.

L'année dernière, Continental a scindé une division spécialisée dans les composants automobiles, notamment les systèmes de freinage et les capteurs, pour en faire une entité distincte baptisée Aumovio.

Le groupe a également annoncé plusieurs milliers de suppressions d'emplois ces dernières années, à l'instar d'autres équipementiers et constructeurs automobiles allemands. En 2025, son chiffre d'affaires a diminué de 2 % à 19,7 milliards d'euros. (avec AFP)