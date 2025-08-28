Continental élague encore ses branches d'activité

Publié le 28 août 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

L'équipementier allemand, qui se recentre sur les pneumatiques, vient de vendre sa division OESL (Original Equipment Solutions) à l'américain Regent. Employant 16 000 personnes, elle faisait partie de ContiTech, une entité que Continental veut rendre "indépendante" en 2026.

L'équipementier Continental vient d'annoncer la vente, à l'américain Regent, de sa branche spécialisée dans la fabrication de joints, de durites et autres courroies. ©Continental

