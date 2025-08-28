Continental élague encore ses branches d'activité
Publié le 28 août 2025
Engagé dans un vaste plan d'économies annoncé fin 2023, Continental n'en finit pas de "couper" les branches pour se recentrer sur les pneumatiques.
L'équipementier vient d'annoncer la vente de sa division OESL (Original Equipment Solutions) à l'américain Regent. Une volonté de cession connue depuis août 2023.
Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, et celle-ci doit encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence, a indiqué Continental.
Cette division OESL, qui fait partie de ContiTech, est spécialisée dans la fabrication de joints, de durites et autres courroies. Elle emploie 16 000 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2024. Un montant qui représente seulement 5 % des revenus totaux de l'équipementier.
Cette vente va permettre de rendre la mariée ContiTech encore plus belle puisque Continental veut la rendre "indépendante" en 2026.
"À l'avenir, ContiTech sera un spécialiste autonome en solutions matérielles avec une forte concentration sur l'industrie", a déclaré Philip Nelles, membre du conseil d'administration de Continental, dans le communiqué.
Sa troisième et dernière branche, celle de composants automobiles (Continental Automotive), a été renommée Aumovio et vise une entrée en Bourse à l'automne. (avec AFP)
