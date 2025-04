Continental mise tout sur le pneu

L'équipementier allemand souhaite, après l'introduction en Bourse de sa branche composants automobiles en 2025, vendre son autre entité ContiTech. Continental veut recentrer son activité sur le pneumatique.

Continental souhaite vendre sa filiale ContiTech et ainsi se concentrer sur le pneumatique. ©Continental

La restructuration de Continental se poursuit. Après les suppressions de postes, les fermetures d'usines, l'équipementier allemand a annoncé vouloir rendre "indépendante" sa division ContiTech.

"À ce stade, Continental considère la vente de ContiTech comme l'option la plus probable", indique l'équipementier dans un communiqué.

Il juge par ailleurs que ses trois branches (ContiTech, composants automobiles et pneumatiques) sont désormais prêtes à être autonomes et veut ainsi redevenir "une entreprise mondiale concentrée sur les pneus", son activité historique réputée la plus stable.

ContiTech indépendante en 2026

ContiTech deviendra indépendante en 2026 si les actionnaires approuvent le projet. L'équipementier veut d'abord se séparer de sa division de composants automobiles, première source de revenus mais activité la moins rentable, comme annoncé en décembre 2024. Les actionnaires doivent approuver fin avril 2025 la création de cette future entreprise cotée en Bourse.

Continental veut aussi conclure en amont la vente de l'unité OESL, sous-division de ContiTech, focalisée sur l'automobile, selon un processus lancé au premier trimestre.

Les pneus sont la deuxième source de revenus de Continental mais une valeur refuge, quand les autres branches sont frappées de plein fouet par la crise de l'industrie automobile allemande.

Le chiffre d'affaires des pneumatiques a chuté de 0,7 % en 2024, tandis que les ventes de ContiTech (-6,7 %) et de la branche composants automobiles (-4,3 %) ont davantage souffert.

Dans un communiqué, le syndicat IG Metall a lourdement critiqué "la frénésie du démantèlement" acté par la direction. "La séparation de ContiTech en ces temps d'incertitude économique mondiale est socialement irresponsable, économiquement téméraire et technologiquement insensée", selon Francesco Grioli, membre du syndicat de la chimie IGBCE et du conseil de surveillance de Continental.

Il a demandé une garantie d'emploi à long terme pour ContiTech, qui emploie 40 000 personnes. L'accord existant exclut les licenciements économiques jusque fin 2026. (avec AFP)