Continental va fermer cinq usines en Allemagne

Déjà engagé dans la suppression de 7 150 postes à l'échelle mondiale, Continental continue de réduire la voilure avec la fermeture de cinq sites de production de sa division ContiTech en Allemagne. L'équipementier met en cause la baisse de la demande.

Continental a annoncé la fermeture de cinq usines de sa division ContiTech en Allemagne. ©Continental

Les mauvaises nouvelles continuent pour l'industrie automobile allemande. En effet, l'équipementier Continental vient d'annoncer la fermeture de cinq sites dans le pays. Le groupe explique cette décision par "la baisse brutale et soutenue de la demande", sans précision sur le calendrier.

Les sites concernés appartiennent à ContiTech, l'une des trois divisions du groupe spécialisée dans les matériaux et les solutions industrielles, notamment pour le secteur automobile. Le groupe veut lui appliquer une cure d'amaigrissement et cherche à en revendre une partie. Cette décision menacerait directement plus de 500 postes dans ces chaînes de fabrication.

Continental prévoit également de délocaliser une partie de la production de ContiTech du siège de Hanovre en République tchèque.

Ces mesures viennent s'ajouter à l'annonce l'an dernier de la suppression de 7 150 emplois dans le monde, soit 3 % de l'ensemble des effectifs du groupe.

Continental avait annoncé début décembre 2024 sa scission en deux parties afin de rendre autonome sa branche "Automotive", la moins rentable, dont le portefeuille s'étend des freins aux capteurs, écrans et systèmes d'assistance embarquée.

Le groupe souhaite désormais se concentrer sur ses activités plus performantes : les pneus et les solutions industrielles.

D'autres équipementiers allemands ont annoncé des suppressions d'emplois ces derniers mois, comme le leader mondial Bosch, Schaeffler ou ZF. Michelin a également annoncé la fermeture de deux usines en Allemagne.

Symbole des difficultés de l'automobile, le groupe Volkswagen a également annoncé, fin 2024, la suppression de 35 000 emplois et l'arrêt de la production dans deux usines. (avec AFP)