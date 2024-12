En restructuration, Continental mettra sa division automobile en Bourse fin 2025

Dans le cadre de sa restructuration, l’équipementier allemand entend introduire sa branche "Automotive" à la Bourse de Francfort (Allemagne). Continental souhaiterait boucler l'opération dans un an environ.

Continental avance sur son plan de réorganisation des ressources. ©Continental

Continental a pris une décision pour ses branches les moins rentables. Le groupe a annoncé son souhait d’introduire à la Bourse de Francfort (Allemagne) sa division automobile "sous une nouvelle marque". Le projet de l'équipementier est planifié pour fin 2025.

Cette entité réalise un chiffre d’affaires d’environ 20 milliards d’euros. Avec quelque 100 000 salariés, elle concentre environ la moitié des effectifs de la multinationale allemande. Continental présentera ses objectifs lors d'une journée consacrée aux investisseurs, l'été prochain, a-t-il été expliqué dans le communiqué.

OESL mis en vente dès le premier trimestre 2025

Début décembre 2024, le groupe avait annoncé se scinder en deux et rendre autonome sa branche Automotive. Une mesure prise pour se concentrer sur ses activités plus performantes que sont les divisions Pneumatiques et ContiTech, fournisseur de matériaux et de solutions industrielles.

Au sein de cette dernière, le groupe va poursuivre sa cure d'amaigrissement en se séparant bien d'OESL, qui fabrique notamment des courroies de transmission pour l'industrie automobile. La mise en vente est prévue pour le premier trimestre 2025. L'unité est actuellement présentée à des acheteurs et partenaires potentiels, a ajouté Continental dans son communiqué.

L'ambition derrière ce projet est de "se concentrer encore plus à l'avenir sur les clients industriels", alors que ContiTech produit également des solutions pour l'aérospatial, la construction ou encore l'énergie.

De profondes difficultés conjoncturelles

Cette restructuration est due aux turbulences sans précédent traversées par le marché automobile. Fortement touchés par cette crise, les équipementiers subissent les conséquences de la transition vers les véhicules électriques et des fluctuations des marchés régionaux.

À l'instar d'autres fournisseurs du secteur automobile en difficulté, Continental actionne également le levier social. Le deuxième équipementier mondial, derrière Bosch, a annoncé cette année un plan de suppressions d'emplois conséquent portant sur plus de 7 000 postes dans le monde.

(Par Keziah Jeanne avec AFP)