Equip Auto 2025 : le salon fêtera son demi-siècle en grande pompe

Du 14 au 18 octobre 2025, Paris Expo Porte de Versailles accueillera une édition anniversaire d’Equip Auto marquée par la transition énergétique. Pour ses 50 ans, le salon démontrera son rôle central dans la transformation de la filière automobile, à travers une programmation dense, tournée vers les mutations technologiques et les enjeux de compétitivité.

La dernière édition d'Equip Auto Paris remonte à 2022 et avait rassemblé 78 280 visiteurs. ©Equip Auto

Avec 1 400 exposants et une surface portée à 100 000 m² (+25 % par rapport à 2022), Equip Auto 2025 passera un cap pour son cinquantième anniversaire. "94 % de la surface est déjà réservée !", se félicite Philippe Baudin, président du salon.

Cette montée en puissance illustre la volonté des acteurs de ce marché, et notamment des constructeurs (Stellantis avec Distrigo/Eurorepar et Renault avec Motrio), des équipementiers et des distributeurs de s’inscrire dans une logique de reconquête technologique et commerciale sur fond de transition énergétique.

Le retour d’acteurs majeurs tels que Valeo, Facom ou Michelin, allié à une forte progression des primo-exposants (39 %), souligne la légitimité retrouvée du salon auprès des grands industriels de l’après-vente et de la production.

L’innovation comme moteur

En réponse à l’électrification, à l'essor des véhicules définis par logiciel (SDV) et aux défis de la connectivité, le Village de la Tech sera l’un des axes structurants de l’édition 2025. Il donnera à voir – et à tester – les dernières avancées technologiques, au travers d'expériences immersives et ludiques sur une aire d’évolution extérieure.

Par ailleurs, la nouvelle Tech Academy accueillera des keynotes, des pitchs et des tables rondes animés par des experts internationaux sur des sujets aussi stratégiques que la cybersécurité, la réparabilité des batteries, ou encore les nouvelles chaînes logistiques induites par les motorisations décarbonées.

"Nous traversons une période de mutations profondes, où il est crucial pour les professionnels de l'automobile d'anticiper et de maîtriser les évolutions technologiques et économiques en cours", abonde Claude Cham, président d’Equip Auto SAS.

L'internationalisation renforcée

Avec la présence confirmée de 31 pays représentés par des pavillons nationaux comme l’Espagne, le Maroc, la Chine ou encore la Turquie, cette édition renforcera considérablement sa dimension internationale. Cette présence accrue souligne la reconnaissance d’Equip Auto comme un salon stratégique non seulement pour la France, mais également pour l’ensemble du marché européen et mondial.

Une journée spéciale Europe, prévue le 15 octobre, réunira les fédérations européennes lors d’un grand forum consacré aux futurs défis de la filière. Une manière claire pour le salon de confirmer son ambition de s’imposer durablement à l’échelle internationale, comme le souligne Philippe Baudin.

Conquérir de nouveaux talents

Pour répondre aux tensions croissantes en matière de recrutement, le Village Avenir incarnera la stratégie "ressources humaines" du salon. Il rassemblera recruteurs, écoles, étudiants et ingénieurs autour de challenges et de démonstrations liés aux défis technologiques et environnementaux.

Avec son mur de l’emploi, ses sessions de job dating, son hackathon et la présence du Garac pour une immersion dans un e-Garage (pour effectuer de la maintenance de véhicules électriques en réalité virtuelle), cet espace a été pensé pour mettre en lien recruteurs et demandeurs d'emploi dans un environnement porteur et pourquoi pas susciter des vocations !

Une démarche RSE incitative

Parmi les nouveautés majeures de cette édition, Equip Auto affiche un engagement fort en faveur de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE). L'objectif est ambitieux : une réduction de 30 % de l'impact environnemental global d'ici 2025.

Cela passe par un bilan carbone en temps réel, une logistique plus sobre et des exposants invités à suivre un guide gratuit d’écoconception. Un engagement fort qui préfigure les exigences réglementaires (CSRD) auxquelles la filière devra répondre à horizon 2026.

"Notre plan RSE est structurant et participatif. Nous voulons mobiliser l’ensemble des acteurs présents sur Equip Auto pour faire de ce salon un exemple de durabilité et de responsabilité environnementale", insiste Aurélie Jouve, directrice du salon.

Une édition événementielle

Le salon ne manquera pas de retracer ses 50 années d'histoire à travers des animations marquantes comme l'exposition (R)évolution, qui reviendra sur 50 ans d’innovation automobile à travers des équipements, des pièces et des systèmes ayant marqué l’histoire de la biennale.

Autres temps forts de l'événement : le dîner de gala au Palais Brongniart (prévu le 14 octobre) et deux nocturnes (les 16 et 17 octobre). Le salon accueillera également un espace où des artistes (sculpteurs, créateurs de mobiliers, etc.) seront invités à laisser libre cours à leur inspiration autour de ce 50e anniversaire.

En parallèle, une animation autour du démontage/remontage de deux Jeep Willys, orchestrée par François Allain, le présentateur de Vintage Mecanic, attend les passionnés de mécanique. Autant d’occasions de fédérer la profession autour de ses valeurs communes : innovation, transmission et excellence.