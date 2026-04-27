Forvia a vendu sa division Intérieurs

Lors de la présentation des résultats de son premier trimestre 2026, Forvia avait annoncé que les négociations avançaient bien. A peine une semaine plus tard, l'équipementier vient d'officialiser la vente au fonds américain Apollo.

La vente concerne "l'ensemble du champ d'activité" de la division d'aménagements intérieurs de Forvia, a précisé Martin Fischer, le directeur général de Forvia, lors d'un appel téléphonique avec des journalistes. "La seule activité" exclue de la vente est Materi'act, filiale qui développe et produit des plastiques durables, a ajouté le dirigeant.

Cette division Intérieurs, qui a généré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards en 2025, compte 31 000 salariés et s'appuie sur 59 usines. Rappelons que Forvia a affiché un chiffre d'affaires de 26,2 milliards d'euros en 2025.

La transaction devrait rapporter 1,82 milliard à Forvia, somme que l'équipementier va en partie utiliser pour réduire sa dette "d'au moins 1 milliard d'euros". Une fois la transaction effectuée, la dette de Forvia sera ramenée à "4,5 milliards" d'euros, selon Olivier Durand, directeur financier du groupe.

Martin Fischer s'est dit très satisfait du montant de la transaction, qui permettra à Forvia de rester en phase avec la réduction de sa dette que le groupe avait projetée "il y a plusieurs mois", et ce malgré la "dégradation" de la "situation du marché" ces derniers mois, notamment "à cause de la crise au Moyen-Orient".

"Pour le moment", Forvia n'a pas "l'intention" de procéder à de nouvelles cessions, a signalé le directeur général.

Apollo détient déjà Tenneco

"Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs d’Intérieurs pour leur contribution. Nous sommes convaincus qu’Apollo dispose de l’expérience et des capacités nécessaires pour accompagner l’activité Intérieurs dans sa prochaine phase de croissance" a indiqué Martin Fischer, le directeur général de Forvia, dans un communiqué.

"Le segment des intérieurs automobiles évolue rapidement, les constructeurs cherchant à différencier davantage leurs véhicules par le design des habitacles, des matériaux premium et de nouvelles technologies" a pour sa part indiqué Michael Reiss, Partner Private Equity chez Apollo.

"En tant qu’entreprise indépendante disposant d’un management dédié et de ressources propres, l’activité Intérieurs de Forvia sera idéalement positionnée pour tirer parti de ces tendances et générer une création de valeur durable" a encore souligné Michael Reiss.

Dans son propre communiqué, Apollo a mis en avant son "expertise significative dans le secteur automobile", avec, notamment, un portefeuille d'investissements qui comprend, par exemple, l'équipementier automobile américain Tenneco et qui représente au total 28 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Fin 2025, Apollo gérait près de 940 milliards de dollars d'actifs.

Cette vente, encore soumise aux procédures "d'information ou de consultation" des instances représentatives du personnel et aux autorisations réglementaires, doit permettre à Forvia de "renforcer sa focalisation sur des activités à forte valeur ajoutée et à dominante technologique", a expliqué le groupe dans son communiqué. (avec AFP)