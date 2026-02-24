Forvia : 2,1 milliards d’euros de perte en 2025, sur fond de lourdes dépréciations

A l'exception de l'année 2023, Forvia présente des bilans dans le rouge depuis 2020. L'histoire se répète en 2025 avec une perte nette de 2,1 milliards d'euros. Mais elle demande à être nuancée.

En effet, elle est principalement due à une dépréciation exceptionnelle de 1,8 milliard d'euros, notamment liée à la vente prévue de son pôle d'aménagements intérieurs (18 % du chiffre d'affaires), avec une moins-value de 578 millions, déjà inscrite dans les comptes 2025, a précisé l'équipementier.

Les comptes 2025 comprennent aussi 209 millions d'euros de dépréciation de sa participation dans Symbio (détenue conjointement par Michelin, Stellantis et Forvia), reflétant l'impact de la décision de Stellantis de mettre fin à ses activités dans l'hydrogène.

Enfin, 920 millions d'euro de dépréciations ont été inscrits, portant sur les activités éclairage, pour cause de "prévisions de ventes à court terme revues à la baisse" et de "difficultés opérationnelles" ainsi que sur la division électronique, là encore en raison de "la rationalisation en cours du portefeuille d'activités et de perspectives de croissance plus modestes".

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires de Forvia a progressé de 3 % pour atteindre 26,2 milliards d'euros alors que sa marge opérationnelle a atteint en 2025, à 5,6 % contre 5,2 % un an plus tôt. Cela représente près de 1,5 milliard d'euros.

Pour Martin Fischer, le directeur général de Forvia, "la solidité et la qualité de notre performance opérationnelle en 2025 reflètent l'engagement exceptionnel de nos équipes et une discipline sans faille dans l’exécution."

Au sujet de la vente de son activité d'aménagements intérieurs, Forvia a précisé être en "négociations avancées avec plusieurs parties". Cette activité représente un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros, 60 sites et 31 000 salariés. "Nous sommes dans la phase finale des négociations", a précisé la direction.

Par ailleurs, sur les 10 000 suppressions d'emplois d'ici 2028, annoncées en 2024, Forvia en a déjà réalisé 6 400, entraînant des coûts de restructuration de 410 millions d'euros en 2025.

Amélioration de la rentabilité en 2026

Pour 2026, Forvia prévoit "une amélioration de la rentabilité" et une poursuite de son désendettement, "dans un contexte de ventes plus faibles". Une fois le pôle Intérieurs vendu, la dette devrait être ramenée à 4,5 milliards d'euros fin 2026, selon la direction.

Confrontée au ralentissement du marché automobile européen et à une concurrence féroce de la Chine et des pays à bas coûts, les équipementiers européens ne cessent d'alerter sur les menaces qui pèsent sur leur avenir et de réclamer à l'UE d'accorder une préférence communautaire pour les voitures contenant 70 % à 80 % de contenu fabriqué en Europe. (avec AFP)