L’hydrogène plombe les résultats de Forvia au premier semestre 2025

Forvia accuse une perte nette de 269 millions d’euros au premier semestre 2025. Une contre-performance de l'équipementier qui s’explique en grande partie par la dépréciation de ses activités dans l’hydrogène, après l’annonce du retrait de Stellantis dans la coentreprise Symbio.

Malgré une mauvaise performance au premier semestre 2025, Forvia a confirmé ses objectifs pour le reste de l'exercice. ©AdobeStock_J_News_photo

Forvia vire au rouge au premier semestre 2025. L’équipementier automobile français a vu son résultat net diminuer de 269 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année. Une perte que le groupe justifie en partie "par une dépréciation d'actifs de 136 millions d'euros liée à la coentreprise Symbio." Son chiffre d’affaires a également diminué de 0,4 %, pour atteindre 13,5 milliards d’euros.

Au premier semestre 2025, Forvia a enregistré 14 milliards d’euros de prises de commandes, contre 15 milliards d’euros un an plus tôt. Cette baisse s’explique par le report d’appels d'offres, notamment en Amérique du Nord dans le contexte des négociations des nouveaux droits de douane imposés par l'administration américaine. Seul éclair, Forvia a vu sa marge opérationnelle augmenter à 722 millions d’euros, grâce à un strict contrôle des coûts.

Forvia encaisse le choc de l’hydrogène

Détenue conjointement par Forvia, Michelin et Stellantis, la coentreprise Symbio a fatalement impacté les résultats de l’équipementier au premier semestre 2025. Et pour cause, mi-juillet 2025, Stellantis annonçait l’arrêt de son programme de développement de la technologie de piles à hydrogène. Une décision non sans conséquences pour Symbio, puisque le constructeur automobile représente près de 80 % du volumes d’affaires de la coentreprise.

"Compte tenu des risques opérationnels et financiers importants pour l'avenir de Symbio, Forvia a comptabilisé une dépréciation des actifs financiers liés à la coentreprise, consolidée par mise en équivalence, pour un montant de 136 millions d'euros, sans effet cash", a déclaré l’équipementier dans un communiqué, pour justifier ses pertes de bénéfices au premier semestre 2025.

En parallèle, Forvia est également impacté par les coûts de son programme de restructuration. Les nouvelles opérations du premier semestre 2025 ont représenté environ 2 100 suppressions d'emplois annoncées, sur les 10 000 prévues d’ici à 2028. Le groupe prévoit aussi de nouvelles mesures d'économie sur ses frais administratifs et industriels, de l'ordre de 110 millions d'euros à l’horizon 2028, via par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle générative.

Malgré cette mauvaise performance au premier semestre 2025, Forvia a confirmé ses objectifs pour le reste de l’exercice, notamment en raison de l'accord sur les droits de douane trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis. L’équipementier prévoit donc toujours une amélioration de sa marge d'exploitation, entre 5,2 % et 6 %, et un chiffre d'affaires plutôt stable, compris entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros.