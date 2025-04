Forvia se montre prudent pour 2025

Malgré des résultats positifs au premier trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 2,6 %, Forvia se montre prudent pour l'ensemble de l'exercice. L'équipementier français a notamment décidé de geler les embauches, de réduire les investissements ou encore d'annuler sa présence à des salons internationaux.

Pour faire face aux conséquences des 25 % de droits de douane américains, Forvia réduit les dépenses. ©Forvia

Forvia a bien débuté l'année 2025 avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 2,6 %, à 6,7 milliards d'euros. L'Europe et l'Asie tirent le groupe, alors que l'activité aux États-Unis est en repli.

Outre-Atlantique, le groupe dispose de 17 usines et regarde de près comment il pourrait tirer au mieux parti de son implantation industrielle. "Nous avons des sous-utilisations, où nous ne sommes pas aux 3x8 partout", a précisé Olivier Durand, directeur financier de Forvia.

Mais le groupe est confronté à plusieurs difficultés comme le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre, ainsi que "la stabilité de l'environnement", a-t-il dit.

En Chine, les ventes avec "les équipementiers chinois ont progressé de 20 % au premier trimestre 2025, reflétant notamment la reprise de la croissance chez BYD et la montée en puissance de l'activité avec Chery", selon Forvia.

Mais à l'occasion de la présentation de ces résultats, le directeur financier de Forvia a surtout annoncé des mesures de protection dans un environnement économique plus complexe et volatil du fait des droits de douane américains.

Ainsi, Forvia annonce un gel des embauches, la restriction des voyages, l'annulation de la participation à plusieurs salons internationaux (Munich, Las Vegas) et une réduction des investissements, recentrés sur le "strict nécessaire", selon un communiqué du groupe.

L'objectif de 5 700 suppressions de postes d'ici 2025 demeure

"Nous n'avons pas le choix, le contexte est beaucoup trop volatil", a déclaré Olivier Durand lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. "Le gel d'embauche est global", a-t-il complété, en précisant que le groupe serait plus ouvert sur l'Asie et plus particulièrement sur "le marché chinois".

Concernant le plan de suppression de postes annoncé début 2024, l'objectif est toujours d'atteindre un total de 5 700 départs d'ici à la fin de l'année. 2 700 ont déjà été négociés en fin d'année dernière et 1 100 supplémentaires ont été actés à fin mars, a détaillé Olivier Durand.

L'équipementier automobile prévoit aussi de réduire ses dépenses d'investissement "de plus de 100 millions d'euros en 2025 par rapport en 2024".