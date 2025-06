Carla Gohin va diriger la stratégie de Forvia

L'équipementier vient de nommer Carla Gohin au poste de vice-présidente exécutive et directrice de la stratégie. Forte d'un riche parcours chez PSA puis Stellantis, elle était jusqu'ici senior vice-présidente de la stratégie de décarbonation du constructeur automobile.

Après une longue carrière chez PSA, puis Stellantis, Carla Gohin rejoint Forvia. ©Forvia

À partir du 10 juin 2025, Carla Gohin sera la nouvelle vice-présidente exécutive de Forvia, avec la mission de définir la stratégie de l'équipementier, mais aussi la transformation de la R&D ou encore le plan d'action en matière de technologie et d'innovation.

Jusqu'ici, Carla Gohin était senior vice-présidente de la stratégie de décarbonation de Stellantis. Elle va intégrer le comité exécutif de l'entreprise et reportera directement à Martin Fischer, le nouveau président de Forvia.

"Après 25 ans passés dans un grand groupe automobile mondial, je suis honorée de relever un nouveau défi au sein de Forvia, un groupe à la vision audacieuse, à la portée mondiale et profondément engagé dans l’innovation comme levier stratégique" a déclaré la nouvelle stratège de l'équipementier dans un communiqué.

"Son expertise reconnue et son leadership témoignent non seulement d’une compréhension approfondie des complexités de notre industrie, mais aussi d’une grande acuité quant à l’évolution des attentes de nos clients", a souligné Martin Fischer.

Carla Gohin, ingénieure diplômée de l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et de l’École nationale supérieure des Arts et Métiers, a passé une bonne partie de sa carrière chez PSA puis Stellantis, dans des fonctions couvrant la R&D, la stratégie, la qualité ou encore la performance durable.