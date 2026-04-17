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Industrie

Grand Prix ACF : les innovations d'Altrove et de Bloomineral remportent la palme

Publié le 17 avril 2026

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
Le 15 avril 2026, le jury du Grand Prix ACF Autotech s'est réuni pour écouter la présentation des projets des start-up finalistes. Au terme de la délibération, les entreprises Altrove et Bloomineral ont été sacrées. Elles symbolisent la prise de conscience des enjeux géopolitiques sur l'approvisionnement automobile.
Grand Prix ACF autotech Bloomineral Altrove
La 9e cérémonie du Grand Prix ACF Autotech a sacré Bloomineral et Altrove. ©Quentin Vaquez

La bibliothèque de l'Automobile Club de France était pleine au soir du 15 avril 2026 pour la 9e édition du Grand Prix ACF Autotech. La cérémonie de la finale a encore attiré du monde, prouvant que la quête d'innovation a toujours du sens pour les grandes entreprises françaises. Un événement dont les start-up Altrove et Bloomineral sont reparties vainqueurs grâce à leurs technologies.

 

Après les présentations des projets des six candidats, dont trois concourraient pour le Grand Prix ACF et trois autres pour le Prix Pionnier, le jury s'est retrouvé pour délibérer. La tâche n'aura pas été aisée tant les projets tenaient la route. Chaque descente d'estrade s'est déroulée sous les acclamations du public de professionnels aguerris.

 

Altrove a donc tiré son épingle du jeu. Le PDG et cofondateur, Thibaud Martin, a reçu le trophée du Grand Prix ACF. Située à Paris, l'entreprise propose de développer en quelques mois des alternatives innovantes aux matériaux inorganiques critiques à risque. Une prestation qui tend non seulement à réduire les coûts de production, mais aussi à renforcer la résilience industrielle et la souveraineté technologique en réduisant la dépendance aux terres rares.

 

La géopolitique comme influence

 

Tout semble indiquer que le contexte géopolitique actuel et les questions qu'il soulève ont influencé l'appréciation du jury. Pour mémoire, les start-up devaient convaincre des personnalités travaillant pour des constructeurs, des équipementiers, des sociétés de la tech et des fonds d'investissement.

 

Une interprétation du vote nourrie par ailleurs par la victoire de Bloomineral dans la catégorie Prix Pionnier ACF. La start-up venue de Saclay (78) développe un matériau minéral carbone-négatif destiné à remplacer des minéraux polluants utilisés dans de nombreux composants automobiles, des plastiques aux batteries. Le but étant là aussi de réduire les coûts et la dépendance aux approvisionnements étrangers. Bloomineral a gagné, en outre, la mention Greentech, qui salue le bénéfice écologique.

 

Grand Prix ACF : comment les finalistes veulent-ils révolutionner l'automobile ?

 

Cette année, Richard de Cabrol, le cofondateur et organisateur du Grand Prix ACF Autotech, a introduit une récompense supplémentaire. Le Prix de l’industrialisation a été décerné à IoT.Bzh, la société lorientaise, lauréate du Grand Prix ACF 2020.

 

Depuis six ans, Yann Bodere, le directeur général, a réussi à faire de son innovation dans le domaine de la cybersécurité une référence pour les véhicules. Le trophée lui a été remis par Luc Châtel, président de la Plateforme automobile (PFA), et François-Xavier de Thieulloy, directeur du pôle expertise de Bpifrance.

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