Valeo va produire des cerveaux de voitures électriques "made in France"

La tension monte chez Valeo… Dans le bon sens du terme ! Dans son usine d’Étaples (Pas-de-Calais), l’équipementier automobile prépare activement le lancement de sa ligne d’assemblage d’onduleurs haute puissance 800 volts (V). Dès septembre 2026, l’entreprise va débuter la production en série pour équiper une gamme de véhicules utilitaires électriques.

Le nom du client est gardé secret, tout comme les volumes projetés. Mais ce n’est qu’un début pour cette nouvelle activité. En 2027, le site démarrera la production d’onduleurs 400 V, cette fois pour des véhicules particuliers. Ainsi, l’usine sera capable de fabriquer 500 000 onduleurs haute puissance par an d’ici le début de l’année 2028. "Nous sommes prêts à monter en volume en fonction des demandes de nos clients", introduit Benoît Huet, directeur de l'usine.

L’onduleur, cerveau des voitures électriques

Si le moteur constitue les muscles, l’onduleur représente quant à lui le cerveau d’une voiture électrique. C’est lui qui convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif pour le moteur. C’est aussi grâce à cet équipement que l’énergie cinétique du véhicule permet de recharger la batterie, par exemple lors du freinage régénératif.

Dans l’usine d’Étaples, la fabrication des onduleurs se déroule dans une "salle grise". Ici, il y a un ennemi : les décharges d’électricité statique qui pourraient endommager les cartes électroniques et les modules en carbure de silicium des onduleurs. Alors, les opérateurs travaillent avec des blouses et des gants qui dissipent l’électricité statique. Tandis que la température et l’humidité de la salle grise sont rigoureusement contrôlées.

Valeo fabriquait déjà des onduleurs haute tension en Chine et en Allemagne. Mais l’usine d’Étaples est la première en France à assembler ce type d’appareils. Une évolution naturelle, car de nombreux constructeurs misent sur les architectures de haute puissance pour convertir les gros rouleurs à l’électrique.

En effet, compatibles avec des bornes de recharge ultrapuissantes, ces architectures permettent de regagner de l’autonomie beaucoup plus rapidement. Kia évoque ainsi un temps de 18 minutes sur son EV6 pour recharger la batterie de 10 à 80 % en 800 V, et de 30 minutes en 400 V. Claudine Rochette, vice-présidente de la stratégie et de la communication de la division Valeo Power, décrit l’onduleur haute puissance comme "un produit d’avenir en termes de marchés" et un "produit stratégique pour Valeo", d’autant plus que les nouvelles réglementations européennes sur le contenu local vont contraindre les constructeurs automobiles à se tourner vers des fournisseurs européens.

Le 48 volts, une valeur sûre pour Valeo

Avec ses 1 200 employés et ses 74 lignes de production, l’usine d’Étaples se positionne aussi sur des technologies plus matures puisqu’elle fabrique 8,3 millions de machines électriques 12 et 48 V. "Nous avons plus de marge sur nos produits conventionnels sur lesquels nos investissements ont été amortis depuis des années", explique Claudine Rochette.

Selon la dirigeante, l’équipementier revendique une part de marché mondiale proche de 50 % sur les technologies 48 V, qu’on retrouve à bord des véhicules hybrides légers. "C’est un marché qu’on pensait éphémère. Mais avec l’incertitude sur le bannissement des moteurs thermiques, les volumes se maintiennent", décrit Claudine Rochette.

Et l’innovation continue sur le 48 V. Le mercredi 17 juin 2026, Valeo a annoncé le lancement d’un "essieu électrique à deux vitesses" conçu avec le groupe Renault. Une nouveauté qui équipera les modèles Dacia Duster (11e véhicule le plus vendu aux particuliers en France sur les premiers mois de 2026), Bigster et Striker. En remplaçant des composants mécaniques, cet essieu permet "d’assurer des fonctions 4x4 de façon électrique grâce à la machine 48 V", explique Claudine Rochette.

Valeo décrit ainsi une solution qui "permet de compenser la surconsommation de carburant des systèmes 4x4 traditionnels afin de respecter les normes européennes strictes tout en restant abordable". Une technologie qui devrait aussi séduire les clients professionnels du Dacia Duster, qui fait fureur chez les services forestiers en Europe.