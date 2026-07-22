OPmobility résiste aux tensions géopolitiques et améliore son bénéfice au premier semestre 2026

Malgré un marché automobile toujours sous pression et les tensions géopolitiques qui renchérissent les coûts de production, OPmobility est parvenu à préserver sa rentabilité au premier semestre 2026. L'équipementier confirme par ailleurs ses ambitions de croissance, notamment dans l'éclairage automobile.

OPmobility a donc vu son bénéfice net progresser de 13,2 % à 102 millions d'euros au premier semestre malgré un recul de 2,4 % de son chiffre d'affaires à 5,2 milliards d'euros, parvenant à limiter la hausse des coûts depuis le début du conflit au Moyen-Orient fin février 2026.

Le groupe a également pu maintenir sa marge opérationnelle stable, à 4,8 % (contre 4,9 % sur les six premiers mois de 2025), en reportant des dépenses non essentielles dans l'immédiat ou en répercutant dans la mesure du possible la hausse des coûts des matières premières, a expliqué sa directrice générale, Félicie Burelle, lors d'une présentation à la presse. "Contenir des hausses de coûts sur deux ou trois mois, c'est gérable, mais si c'est une situation qui s'installe jusqu'à la fin de l'année, on rentre dans d'autres considérations", a-t-elle souligné.

Une situation au Moyen-Orient sous surveillance

Hors aléas liés à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, OPmobility a confirmé le 22 juillet qu’il visait pour 2026 une amélioration de son bénéfice net et de sa marge opérationnelle, ainsi qu'une poursuite de son désendettement.

Pour Félicie Burelle, le modèle économique résilient du groupe, reposant sur un ancrage local dans différents continents, permet de réduire le risque "par rapport aux tensions géopolitiques et d'absorber certains chocs à très court terme sans remettre en question notre stratégie de long terme", qui repose sur une "diversification autour des régions, des produits et des clients".

Le projet d'acquisition d'une participation de contrôle dans l'activité éclairage de l'équipementier automobile sud-coréen Hyundai Mobis, annoncé fin janvier 2026, fait l'objet de "discussions très intenses" actuellement.

Félicie Burelle a dit à la presse avoir "bon espoir" de voir ce projet se concrétiser "dans les prochaines semaines". OPmobility s'est développé depuis plusieurs années sur le créneau de l'éclairage pour compenser les difficultés du secteur automobile. (Avec AFP)