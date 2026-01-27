OPmobility veut prendre le contrôle de l'activité éclairage de Hyundai Mobis

Publié le 27 janvier 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

L'équipementier français est en discussion avec Hyundai Mobis pour prendre une participation de contrôle dans son activité éclairage. L'occasion pour OPmobility de renforcer et développer cette branche qui a pris corps en 2022 avec le rachat d'AMLS et Varroc.

OPmobility devrait prendre le contrôle de l'activité éclairage de Hyundai Mobis en 2026. ©Mobis

OPmobility a de la suite dans les idées. En effet, après avoir racheté AMLS (Automotive Lighting Systems GmbH) et Varroc en 2022, l'équipementier français est en passe de prendre le contrôle de l'activité éclairage de Hyundai Mobis, une filiale du constructeur sud-coréen Hyundai Motor Group. "OPmobility a signé avec Hyundai Mobis un protocole d'accord en vue d'une potentielle acquisition d'une participation de contrôle dans son activité éclairage", a annoncé l'équipementier dans un communiqué. "Ce partenariat stratégique, qui devrait être finalisé en 2026, renforcerait sa solide dynamique commerciale et sa compétitivité dans l'éclairage dans une industrie de la mobilité en pleine transformation", ajoute l'équipementier français. L'éclairage, l'autre atout de Plastic Omnium "La combinaison potentielle de nos activités d'éclairage représenterait une étape stratégique majeure dans le développement de notre activité d'éclairage, depuis son lancement fin 2022. L'élargissement de notre base de clients à de nouveaux acteurs mondiaux contribuerait à accélérer notre stratégie de diversification géographique et clients", a commenté Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility, citée dans le communiqué. OPmobility résiste au ralentissement européen grâce à ses relais internationaux Malgré un contexte délicat pour les équipementiers en Europe, OPmobility avait plus bien résisté en 2024 avec une croissance de son chiffre d'affaires consolidé (10,5 milliards d'euros, +1,6 % sur un an) et de son bénéfice net part du groupe (170 millions d'euros, +4,2 %). OPmobility revendique un réseau mondial de 150 usines et 40 centres de recherche et développement, ainsi que 38 900 collaborateurs. (avec AFP)

