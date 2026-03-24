L'automobile reste l'industrie la plus créative de France

L'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, vient de rendre son verdict pour l'année 2025. Sur les 16 807 brevets déposés (+8,7 %) en France, près de 3 200 sont liés à des constructeurs et des équipementiers automobiles. 3 179 pour être précis, cela représente 18,9 % des demandes enregistrées.

Ainsi, pour la troisième année consécutive, Stellantis est le leader, toutes catégories confondues, avec 1 294 brevets. Le groupe Renault, troisième, y ajoute 746 dépôts alors que Valeo en totalise 457, à la 6e place du top 10.

Forvia et Michelin n'apparaissent pas dans le top 10 cette année. Le manufacturier de Clermont-Ferrand se classe 12e avec 212 dépôts. Forvia recule à la 18e place avec 123 brevets. Vient ensuite Schaeffler avec 95 unités, devant ACC avec 65, Bosch 47, Continental 43, SKF 42, Verkor 30 et Araymond avec 25.

40 brevets pour l'HyperSquare de Peugeot

Parmi les 1 294 brevets déposés par Stellantis, l'électronique et le software en totalisent près de 400 cette année. Le travail sur les plateformes ou les groupes motopropulseurs en a ajouté 427, alors que les domaines du châssis et des équipements ont contribué à hauteur de 467 dépôts. Le futur volant carré des Peugeot, l'HyperSquare, a notamment fait l'objet d'une quarantaine de brevets.

La mobilité au sens large s'adjuge 31 % des dépôts devant le numérique et les télécoms (19 %) et la santé cosmétique et la chimie (14 %), ex-aequo avec l'énergie (14 %).