Honda redéfinit sa stratégie électrique pour s’adapter aux réalités du marché

Face à la relative faiblesse de la demande de voitures électriques dans le monde, Honda revoit sa stratégie. Le PDG du constructeur, Toshihiro Mibe, a présenté une nouvelle feuille de route plus réaliste mais toujours ambitieuse : il s’agit désormais de concilier électrification, technologies intelligentes et rentabilité.

Honda va réorienter sa politique de recherche et développement sur la conduite autonome et sur l'hybridation. ©Honda

Alors que les véhicules électriques devaient représenter 30 % des ventes mondiales de Honda d’ici 2030, le PDG du constructeur japonais, Toshihiro Mibe, a annoncé que cet objectif sera revu à la baisse.

En cause : l'évolution des réglementations environnementales, des politiques publiques mouvantes et une demande qui patine. Pour rester compétitif, le constructeur nippon mise désormais sur un duo stratégique : les véhicules intelligents et l'hybridation renforcée.

La marque entend développer une nouvelle génération d'aides à la conduite qui seront capables d’assister le conducteur de bout en bout, même en zone urbaine dense. Dès 2027, cette technologie sera intégrée à plusieurs modèles clés, électriques comme hybrides, en fonction des pays de commercialisation, selon la législation en vigueur.

En parallèle, Honda veut capitaliser sur le succès actuel de ses hybrides pour assurer la transition énergétique. Avec une nouvelle génération de HEV prévue pour 2027, la marque vise 2,2 millions de ventes hybrides annuelles d’ici 2030, sur un total espéré de 3,6 millions de véhicules électrifiés.

En conséquence, Honda ajuste ses objectifs financiers. L’enveloppe allouée à l’électrification passe de 10 000 à 7 000 milliards de yens, en réallocation vers les hybrides.

L’hybride nouvelle génération comme tremplin

Le constructeur compte ainsi renforcer sa technologie e:HEV avec l’objectif d’en réduire le coût de 50 % par rapport à 2018, tout en améliorant les performances. Une plateforme plus légère, une transmission intégrale électrique et une consommation réduite de 10 % sont annoncées pour les futurs modèles.

Treize nouveaux véhicules hybrides verront le jour d’ici 2031, avec des déclinaisons adaptées aux grands SUV et pick-ups, particulièrement prisés en Amérique du Nord.

De son côté, la gamme de VE 100 % nouvelle génération, baptisée Honda 0 Series, reste programmée pour 2026. Elle introduira des véhicules plus légers, au design minimaliste, dotés d’un système d’exploitation maison (ASIMO OS) et d’une architecture électronique centralisée.

Mais face à la situation du marché mondial sur l'électrique, Honda ralentit certains projets majeurs, notamment la gigafactory canadienne prévue pour sécuriser sa chaîne d’approvisionnement en batteries.

Un nouveau logo « H », censé symboliser cette nouvelle ère, sera apposé à partir de 2027 sur les modèles hybrides et électriques les plus innovants.

La moto, levier de croissance

Sur le segment deux-roues, Honda surfe sur son statut de leader mondial avec plus de 20 millions d’unités vendues en 2024. L’ambition est claire : maintenir une part de marché de 50 % en s’appuyant sur une offre adaptée aux marchés émergents, une électrification progressive, mais aussi une amélioration de l’efficience des moteurs thermiques. Une usine dédiée aux motos électriques ouvrira en Inde en 2028.