La direction marketing de Zeekr France confiée à Karim Zemani

Les nominations se succèdent chez Zeekr France. Après Rémy Aybaly à la direction générale, Sabrina Nicolas aux relations presse, Jacky Delorme au BtoB, Boris Ollagnier au développement réseau ou encore Youness Khorsa à l’après-vente, c’est au tour de Karim Zemani de rejoindre la filiale française en qualité de directeur marketing.

Ce dernier évolue depuis juin pour le compte du constructeur chinois premium. Il assumait des fonctions plus européennes, ayant notamment en charge la stratégie marketing et la communication pour la France et le Benelux.

Dix ans chez Tesla

Avant cela, Karim Zemani a travaillé pendant près de dix ans chez Tesla, déjà dans le domaine du marketing et du service. Il a piloté des stratégies de relation client pour la moitié sud de l’Europe et le marketing régional.

"J’ai vécu de l’intérieur la révolution Tesla – la rupture technologique, la construction d’une communauté de clients passionnés, la capacité à créer de la désirabilité sans les codes traditionnels. Zeekr a ce même potentiel, avec un niveau de finition et d’ambition design qui dépasse ce que le marché européen a vu jusqu’ici", assure Karim Zemani.

"Ma mission est simple, poursuit-il, faire en sorte que la France ne puisse pas ignorer Zeekr". Une ligne ambitieuse sachant que la marque est encore très peu connue dans l’Hexagone et qu’elle arrive dans un contexte de débarquement en masse des marques chinoises.