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Constructeurs

L'arrivée des nouvelles marques automobiles en France au premier semestre 2026

Publié le 14 août 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Jamais les constructeurs chinois n’avaient été aussi nombreux sur le marché français. En six mois seulement, cinq nouvelles marques ont fait leur entrée et commencé à déployer leur réseau. Retour sur un premier semestre 2026 particulièrement animé, marqué notamment par le salon de Pékin.
Marques chinoises en France
Le salon de Pékin, fin avril 2026, était un avant goût des marques qui pourraient arriver prochainement en Europe. ©Le Journal Automobile

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