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Constructeurs

Chery dévoile sa feuille de route pour la France

Publié le 27 juillet 2026

Par Christophe Bourgeois
3 min de lecture
Après Omoda, une nouvelle marque chinoise s'apprête à prendre position sur le marché français. Chery ouvrira ses commandes le 1er septembre 2026 avec une gamme de SUV hybrides et hybrides rechargeables. Le constructeur mise sur des tarifs agressifs, un réseau de plus de 50 distributeurs dès son lancement et vise déjà 90 sites avant la fin de l'année.
Le groupe chinois Chery lance sa marque éponyme en France à partir de septembre 2026. ©Chery
Le groupe chinois Chery lance sa marque éponyme en France à partir de septembre 2026. ©Chery

Le groupe Chery poursuit son offensive européenne. Après avoir lancé Omoda et Jaecoo, le constructeur chinois introduira cette fois sa marque historique sur le marché français à compter du 1er septembre 2026. Les commandes ouvriront avec une gamme composée de trois modèles électrifiés.

 

Essai Omoda 9 : Chery joue une carte majeure

 

La porte d'entrée à l'univers de la marque sera le Tiggo 4 Hybrid. Long de 4,32 m, ce véhicule veut se positionner entre le segment B et le C face à un MG ZS Hybrid+ ou un Dacia Duster. Le cœur de gamme reposera sur le Tiggo 7, un C-SUV de 4,55 mètres disponible en hybride non rechargeable et en hybride rechargeable. Avec ce modèle, Chery s'attaque au segment le plus disputé du marché européen, où évoluent notamment les Hyundai Tucson, Kia Sportage, MG EHS et Renault Austral.

 

Le haut de gamme sera incarné par le Tiggo 8 PHEV. Avec ses 4,72 mètres et sa configuration à sept places, "il cible les familles nombreuses à la recherche d'une alternative abordable aux Peugeot 5008, Skoda Kodiaq ou Hyundai Santa Fe", indique la marque.

 

Plus de 50 distributeurs dès le lancement

 

Contrairement à plusieurs nouveaux entrants chinois qui ont privilégié le 100 % électrique, Chery fait le pari de l'hybride en misant sur sa technologie propriétaire CSH (Chery Super Hybrid), développée en interne, identique à celle proposée chez Jaeco et Omoda. Les modèles bénéficieront d'une garantie de sept ans ou 150 000 km, portée à huit ans ou 160 000 km pour la batterie et la chaîne de traction électrique.

 

L'autre axe fort de cette arrivée concerne le réseau. Chery annonce plus de 50 points de vente et réparateurs agréés opérationnels dès l'ouverture des commandes. L'objectif est de dépasser les 90 implantations avant la fin de l'année 2026. Pour soutenir cette montée en puissance, la marque s'appuiera sur une plateforme logistique de pièces détachées installée en France en partenariat avec DHL Supply Chain.

 

Chery, premier exportateur automobile chinois

 

Fondé en 1997, le groupe revendique plus de 18 millions de véhicules vendus dans le monde depuis son lancement, dont 1,3 million hors de Chine en 2025. Sa marque éponyme totalise, à elle seule, plus de 4,5 millions de clients à l'échelle de la planète.

 

Lionel French Keogh, Chery France : "Nous allons bâtir un réseau de 200 concessions"

 

Shaobo Wang sera le directeur de la marque Chery en France et sera sous la direction de Lionel French Keogh, directeur opérationnel du groupe Chery en France. Reste désormais à savoir si Chery parviendra à se faire une place sur un marché français où la concurrence entre les marques chinoises s'intensifie. Surtout, son positionnement semble très proche de celui de MG ainsi que, dans son propre camp, celui de Jaecoo, à l'instar du Jaecoo 5.

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