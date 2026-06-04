Nissan et Chery étudient un accord pour Sunderland

La mythique usine anglaise de Sunderland pourrait accueillir une autre marque en plus de Nissan. Le constructeur japonais étudiera ce sujet après avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec Chery International UK, filiale du groupe chinois Chery, comme il a été annoncé le 3 juin 2026 par voie de communiqué.

Selon les termes du document, le site de Sunderland resterait entièrement détenu par Nissan, et le personnel de l'usine demeurerait employé par le groupe nippon. Le protocole d'accord prévoit également la possibilité que Nissan commence la production des véhicules particuliers de Chery International UK sur la ligne de fabrication numéro 1 de l'usine au cours de l'exercice fiscal 2027.

Pour rappel, au mois de mai, Nissan avait annoncé le prochain regroupement de ses activités sur la ligne de production numéro 2, afin d'explorer des opportunités permettant d'optimiser le taux d'utilisation de l'usine. Quant à Chery, le groupe projette de démultiplier les lancements de marques en Europe, dans le sillage d'Omoda et Jaecoo.

"Il s'agit d'une avancée importante pour nos activités, a déclaré Massimiliano Messina, président de Nissan AMIEO. Nous sommes impatients de travailler avec Chery International UK au cours des prochains mois afin de parvenir à une position optimale pour les deux entreprises". Dans le cadre du protocole d'accord non contraignant, aucun autre détail ne pourra être rendu public à ce stade.

Une stratégie dans l'air du temps

Cette main tendue par Nissan n'est pas sans rappeler plusieurs projets révélés ces derniers jours dans divers pays européens. Impossible de ne pas évoquer le cas Stellantis qui, à la faveur là aussi d'un protocole d'accord non contraignant, discute de l'implantation de Dongfeng dans l'usine de Rennes (35), en plus de préparer l'arrivée de Leapmotor à Saragosse, en Espagne.

Difficile de ne pas faire également un parallèle avec le cas de XPeng et GAC qui ont trouvé un relais industriel chez Magna Steyr, à Graz, en Autriche. BYD poursuit sa prospection pour reprendre des outils de production en plus des sites hongrois, turc et très certainement espagnol à inaugurer dans les mois à venir. Le choix de la construction qui a aussi été fait par SAIC à La Carogne, en Espagne.