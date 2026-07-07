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Constructeurs

Chery pose les bases de sa stratégie africaine dans l'ancienne usine Nissan de Rosslyn

Publié le 7 juillet 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
En reprenant l'ancienne usine sud-africaine de Nissan à Rosslyn, Chery ne réalise pas seulement une opération industrielle. Production locale, écosystème de fournisseurs et ambition commerciale, cette implantation illustre l'offensive internationale du constructeur automobile chinois.
Nissan Rosslyn Chery
Après plusieurs décennies, le site de Rosslyn passe de Nissan à Chery. ©GoogleStreetView

Chery a officiellement repris, vendredi 3 juillet 2026, l'usine historique de Nissan à Rosslyn, en Afrique du Sud, conformément à l'accord annoncé le 23 janvier dernier.

 

Selon le plan présenté, le constructeur chinois qui prend la relève investira plusieurs millions de dollars pour moderniser les installations. Il fournira également de nouveaux équipements avant le lancement de la production, prévu à la mi-2027.

 

Premier exportateur automobile chinois, le constructeur s'est engagé à maintenir les 692 emplois du site. Selon Charlie Zhang, vice-président de Chery Auto, le projet devrait également générer près de 3 000 emplois directs et indirects dans la production, la chaîne logistique et les services.

 

Des engagements forts car Chery nourrit de grandes ambitions pour le complexe de Rosslyn. Le constructeur automobile entend faire de l'Afrique du Sud son hub continental pour la production, les exportations, la recherche et développement et les opérations régionales.

 

Chery France muscle sa direction pour soutenir son développement commercial 

 

"Notre ambition est de transformer l'usine de Rosslyn en un véritable pôle automobile intégrant la recherche et le développement, la logistique et la formation, afin d'accompagner notre développement et de dépasser les 100 000 ventes annuelles en Afrique du Sud", a déclaré Charlie Zhang lors de la cérémonie de reprise.

 

40 % de contenu local dès la première phase du projet

 

Comme d'autres constructeurs chinois confrontés à une forte concurrence sur leur marché intérieur, Chery accélère son expansion internationale en renforçant ses capacités industrielles à l'étranger. L'usine produira d'abord les SUV Jetour T1 et Jaecoo 5 qui seront proposés en version thermique et électrifiée, ainsi que le Chery Tiggo 4.

 

Le montant exact des investissements n'a pas été communiqué. Lors de la montée en cadence, aux troisième et quatrième trimestres 2027, Chery prévoit une production de 15 000 véhicules.

 

Nissan et Chery étudient un accord pour Sunderland

 

Le groupe vise également 40 % de contenu local dès la première phase du projet et étudie les capacités des fournisseurs de premier rang. En parallèle, il prévoit d'implanter plusieurs fournisseurs chinois spécialisés dans les composants pour véhicules électriques et intelligents.

 

Pour mémoire, cette transaction met fin à une longue histoire entre Nissan et l'Afrique du Sud. En effet, le groupe japonais y exploitait ces lignes de production depuis près de soixante ans. (Avec Reuters)

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