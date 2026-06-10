Leasing social 2026 : la Nissan Micra dévoile sa stratégie

Le leasing social fait son grand retour à partir du 16 juillet 2026 et les constructeurs se mettent déjà en ordre de bataille. Après Stellantis et Renault, c’est au tour de Nissan de faire part de ses offres dans le cadre de la troisième édition du dispositif.

Le constructeur japonais proposera ainsi deux offres bâties sur des variantes de la nouvelle Micra pour sa première particpation au dispositif gouvernemental.

Sur la grille basse, Nissan propose donc la Micra dans sa version Engage à 139 euros par mois sans apport. Cette variante de la citadine qui partage son châssis avec la Renault R5 possède une batterie de 40 kWh et annonce une autonomie pouvant atteindre 317 km en cycle WLTP.

La marque nippone complète son offre avec un chargeur rapide en courant continu (DC) de 80 kW permettant de recharger le véhicule de 15 % à 80 % en 30 minutes.

Pour son autre offre, Nissan tente de séduire les clients éligibles au dispositif avec la version Advance de la Micra. Cette variante intègre une batterie plus puissante de 52 kWh pouvant atteindre jusqu’à 416 km en cycle WLTP.

Affichée à un loyer de 199 euros par mois, elle est équipée d’un chargeur rapide de 100 kW. Le constructeur précise que cette version intègre Google avec un planificateur d’itinéraire intelligent.

Notons que le modèle est également éligible à la Prime Coup de pouce CertiNergy, dont le montant va de 3 579 euros à 5 302 euros en fonction des revenus.

"Une aide, sans condition de revenu, et donc pour tous les ménages, même ceux qui ne rentreraient pas dans les critères du leasing social", précise le constructeur dans son communiqué de presse.

Nissan n’attend pas le leasing social

En plus de cette annonce, Nissan abat une autre carte avec la version Engage. La nouvelle Micra est ainsi accessible aux particuliers sous forme de contrat LLD de 37 mois et 30 000 km, au loyer de 169 euros par mois après un premier versement de 4 400 euros après déduction de la prime Coup de pouce.

Le véhicule est garanti pendant trois ans tandis que la batterie est couverte pendant huit ans ou 160 000 km.

Pour rappel, les modalités du leasing social impose aux constructeurs de déposer leurs dossiers auprès de l’Ademe avant le 11 juin 2026 inclus. À l’image des éditions précédentes, le dispositif sera limité à 50 000 véhicules.

Pour être éligible à cette troisième édition, le foyer doit avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 16 880 euros, habiter à plus de 10 km de son lieu de travail, nécessitant l’emploi de son véhicule pour s’y rendre, ainsi qu’effectuer plus de 8 000 km par an dans le cadre de ses activités professionnelles.