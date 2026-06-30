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Constructeurs

Leasing social : Kia va se mêler à la lutte avec l’EV2

Publié le 30 juin 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Kia va participer à l’édition 2026 du leasing social avec un seul modèle électrique : l’EV2. L’EV4, éligible en 2025, ne l’est plus en raison de son poids.
kia leasing social
Kia va participer au leasing social 2026 avec l'EV2. ©Kia

L’édition 2026 du leasing social est sur le point de débuter, à partir du 16 juillet 2026. Après Stellantis, Renault, Nissan ou encore Hyundai, c’est au tour de Kia d’annoncer sa participation au dispositif permettant aux ménages les plus modestes de bénéficier de conditions très avantageuses pour rouler en voiture électrique.

 

Le constructeur sud-coréen rejoindra la mêlée avec la nouvelle EV2, dans sa version à petite batterie (42,2 kWh) offrant jusqu’à 317 km d’autonomie. Deux offres seront proposées. L’une à 137 euros par mois, l’autre à 197 euros. La différence de finition explique cet écart.

 

Exit l'EV4, trop lourde

 

Marc Hedrich, le président de Kia France, affiche des ambitions mesurées, entre 1 200 et 1 800 voitures. Soit peu ou prou la part de marché de la marque en France, aux alentours de 3 %. Rappelons que l’objectif du gouvernement est d’atteindre 50 000 voitures électriques.

 

Kia aurait pu intégrer l’EV2 grande batterie dans le dispositif, mais son entrée en production, fin juin, était trop tardive. Les dossiers devaient être déposés avant le 11 du même mois. De son côté, l’EV4, seul modèle du constructeur éligible en 2025, ne l’est plus. Ce modèle pèse plus de 1 800 kg, ce qui s’avère éliminatoire pour l’édition 2026.

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