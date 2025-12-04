Les véhicules électriques portent le marché allemand en novembre 2025

Avec 250 671 immatriculations enregistrées en novembre 2025, le marché allemand affiche un cinquième mois consécutif de croissance. Une dynamique en partie portée par les véhicules électriques qui progressent de 58,5 %. Depuis janvier, la croissance de l'ensemble du marché est seulement de 0,7 %.

En novembre 2025, le marché allemand a progressé de 2,5 % et les seuls modèles électriques de 58,5 % (55 741). ©BMW

Pour le cinquième mois consécutif, le marché allemand est bien orienté. En novembre 2025, l'Agence fédérale automobile (KBA) a comptabilisé 250 671 immatriculations, en hausse de 2,5 %.

Depuis le début de l'exercice, l'Allemagne a mis à la route 2 611 152 véhicules, soit une légère hausse de 0,7 %. Cela étant, comme en France, le marché reste 21 % en dessous des niveaux post-Covid.

De bons résultats qui doivent beaucoup aux véhicules électriques avec une croissance mensuelle de 58,5 %, soit 55 741 unités. De quoi afficher une part de marché de 22,2 %. Ainsi, les émissions moyennes de CO2 en novembre affichent 98,3 g/km (-14,4 %).

Pour le cabinet de conseil EY, la nouvelle prime d'au moins 3 000 euros annoncée par le gouvernement allemand pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, réservée aux revenus modestes, pourrait profiter particulièrement aux marques étrangères, car "l'offre des constructeurs allemands dans le segment abordable reste très limitée".

"Pour être efficace, la prime doit intervenir rapidement, et il est également essentiel d'améliorer les coûts et la transparence de l'électricité pour la recharge, notamment rapide", a déclaré à l'AFP la présidente de l'association des constructeurs étrangers en Allemagne (VDIK), Imelda Labbé.

BMW réduit l'écart avec Mercedes-Benz

Dans ce contexte, la marque Volkswagen demeure le large leader du marché, avec 47 854 unités sur le mois (+0,5 %). Mercedes-Benz, avec 24 827 unités (-4 %), reste deuxième mais est talonnée par BMW (24 373 ; +8,5 %).

Malgré un marché électrique porteur, Renault recule de 12 % sur le mois même si la marque affiche encore 9,4 % de croissance au cumul. À l'inverse, Citroën croît de 11,8 % sur le mois mais perd 7,8 % depuis janvier.

Peugeot est, dans les deux cas, en difficulté avec 24,3 % de perdus en novembre et 14 % depuis janvier. Quant à DS, l'air d'outre-Rhin ne lui réussit toujours pas avec -66,4 % en novembre et -16,5 % depuis le début de l'année.