Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Les véhicules électriques portent le marché allemand en novembre 2025

Publié le 4 décembre 2025

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Avec 250 671 immatriculations enregistrées en novembre 2025, le marché allemand affiche un cinquième mois consécutif de croissance. Une dynamique en partie portée par les véhicules électriques qui progressent de 58,5 %. Depuis janvier, la croissance de l'ensemble du marché est seulement de 0,7 %.
En novembre 2025, le marché allemand a progressé de 2,5 % et les seuls modèles électriques de 58,5 % (55 741). ©BMW

Pour le cinquième mois consécutif, le marché allemand est bien orienté. En novembre 2025, l'Agence fédérale automobile (KBA) a comptabilisé 250 671 immatriculations, en hausse de 2,5 %.

 

Depuis le début de l'exercice, l'Allemagne a mis à la route 2 611 152 véhicules, soit une légère hausse de 0,7 %. Cela étant, comme en France, le marché reste 21 % en dessous des niveaux post-Covid.

 

De bons résultats qui doivent beaucoup aux véhicules électriques avec une croissance mensuelle de 58,5 %, soit 55 741 unités. De quoi afficher une part de marché de 22,2 %. Ainsi, les émissions moyennes de CO2 en novembre affichent 98,3 g/km (-14,4 %).

 

L'Allemagne met trois milliards d'euros sur la table pour soutenir l'achat de voitures électriques

 

Pour le cabinet de conseil EY, la nouvelle prime d'au moins 3 000 euros annoncée par le gouvernement allemand pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, réservée aux revenus modestes, pourrait profiter particulièrement aux marques étrangères, car "l'offre des constructeurs allemands dans le segment abordable reste très limitée".

 

"Pour être efficace, la prime doit intervenir rapidement, et il est également essentiel d'améliorer les coûts et la transparence de l'électricité pour la recharge, notamment rapide", a déclaré à l'AFP la présidente de l'association des constructeurs étrangers en Allemagne (VDIK), Imelda Labbé.

 

BMW réduit l'écart avec Mercedes-Benz

 

Dans ce contexte, la marque Volkswagen demeure le large leader du marché, avec 47 854 unités sur le mois (+0,5 %). Mercedes-Benz, avec 24 827 unités (-4 %), reste deuxième mais est talonnée par BMW (24 373 ; +8,5 %).

 

Malgré un marché électrique porteur, Renault recule de 12 % sur le mois même si la marque affiche encore 9,4 % de croissance au cumul. À l'inverse, Citroën croît de 11,8 % sur le mois mais perd 7,8 % depuis janvier.

 

Peugeot est, dans les deux cas, en difficulté avec 24,3 % de perdus en novembre et 14 % depuis janvier. Quant à DS, l'air d'outre-Rhin ne lui réussit toujours pas avec -66,4 % en novembre et -16,5 % depuis le début de l'année.

 

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

L'Espagne profite d'une croissance à deux chiffres de son marché du véhicule neuf

L'Espagne profite d'une croissance à deux chiffres de son marché du véhicule neuf

Zeekr se lance officiellement en Allemagne

Zeekr se lance officiellement en Allemagne

Les voitures électriques préférées des entreprises

Les voitures électriques préférées des entreprises

Les flottes sous perfusion électrique

Les flottes sous perfusion électrique

Un mois de novembre 2025 en net décrochage pour le véhicule d'occasion

Un mois de novembre 2025 en net décrochage pour le véhicule d'occasion

Les 10 points marquants du marché automobile en novembre 2025 : merci au leasing social !

Les 10 points marquants du marché automobile en novembre 2025 : merci au leasing social !

Laisser un commentaire

cross-circle