Le marché automobile allemand croît encore en octobre 2025

Publié le 5 novembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Avec une croissance de 7,8 % des immatriculations en octobre 2025, à 250 113 unités, le marché allemand enregistre son quatrième mois consécutif de croissance. Les électriques y ont progressé de 48 %. Depuis janvier, l'augmentation est de 0,5 % pour dépasser 2,3 millions de livraisons.

Parmi les leaders du marché, BMW est la marque qui enregistre la plus forte croissance en octobre 2025, avec 24,3 % de gagnés. ©BMW

Pour le quatrième mois consécutif, le marché allemand est bien orienté. Ainsi, en octobre 2025, les immatriculations ont progressé de 7,8 %, à 250 133 unités, selon les chiffres de l'Agence fédérale automobile (KBA). Depuis le début de l'exercice, 2 360 481 véhicules ont été mis à la route, soit une légère augmentation de 0,5 %. Un niveau encore inférieur de 22 % par rapport à 2019. Hausse de 48 % des électriques Les voitures électriques ont augmenté de 48 % en octobre, représentant un cinquième des ventes, soit mieux que la moyenne de l'année 2023, l'apogée du secteur et la dernière année dopée par les subventions à l'électrique. L'Allemagne met trois milliards d'euros sur la table pour soutenir l'achat de voitures électriques Mais il est encore trop tôt pour parler d'un renversement de tendance positif, selon les experts. "Les consommateurs restent prudents dans leurs achats et les entreprises hésitent à investir, notamment à cause de la situation économique en Allemagne", explique Constantin Gall, du cabinet EY.

