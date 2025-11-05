Le marché automobile allemand croît encore en octobre 2025
Publié le 5 novembre 2025
Pour le quatrième mois consécutif, le marché allemand est bien orienté. Ainsi, en octobre 2025, les immatriculations ont progressé de 7,8 %, à 250 133 unités, selon les chiffres de l'Agence fédérale automobile (KBA).
Depuis le début de l'exercice, 2 360 481 véhicules ont été mis à la route, soit une légère augmentation de 0,5 %. Un niveau encore inférieur de 22 % par rapport à 2019.
Hausse de 48 % des électriques
Les voitures électriques ont augmenté de 48 % en octobre, représentant un cinquième des ventes, soit mieux que la moyenne de l'année 2023, l'apogée du secteur et la dernière année dopée par les subventions à l'électrique.
Mais il est encore trop tôt pour parler d'un renversement de tendance positif, selon les experts. "Les consommateurs restent prudents dans leurs achats et les entreprises hésitent à investir, notamment à cause de la situation économique en Allemagne", explique Constantin Gall, du cabinet EY.
