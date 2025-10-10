L'Allemagne met trois milliards d'euros sur la table pour soutenir l'achat de voitures électriques
Publié le 10 octobre 2025
Deux ans après avoir stoppé les aides à l'achat de voitures électriques, l'Allemagne opère un virage à 180 degrés. Lors d'un sommet dédié à la filière automobile, le chancelier Friedrich Merz a réaffirmé son engagement à soutenir l’industrie automobile nationale en crise.
Les constructeurs comme Volkswagen ou Mercedes, mais aussi les équipementiers tels que Bosch ou encore ZF subissent une pression accrue, avec déjà plus de 50 000 emplois perdus en un an dans le secteur. Bosch devrait ainsi réduire ses effectifs de près de 13 000 postes en 2025, après une suppression de 9 000 emplois en 2024. ZF envisage de réduire ses effectifs de 7 600 salariés. Tout comme Audi, qui prévoit la suppression de 7 500 emplois d’ici 2029.
L'urgence est bien réelle et l'enveloppe de trois milliards d'euros servira à faciliter l’accès aux véhicules électriques, en particulier pour les ménages modestes. Tous les détails n'ont pas encore été précisés mais cette aide pourrait prendre la forme d’un dispositif type leasing électrique, à l'image de celui mis en place en France.
En parallèle, Berlin prévoit de prolonger de cinq ans l’exonération de taxe fiscale sur les véhicules électriques, au-delà de 2026, pour renforcer l’attractivité de ces modèles face aux motorisations thermiques.
Pas de position commune sur l'assouplissement du zéro émission en 2035
Lors de ce sommet, constructeurs et équipementiers espéraient, en revanche, une position claire pour appuyer le report de l'échéance européenne de 2035 qui prévoit à ce jour la fin de la vente de véhicules thermiques. Le chancelier a indiqué qu'il ferait "tout" pour lever cette interdiction, précisant qu'il ne "devait pas y avoir de coupure brutale en 2035".
Mais son ministre des Finances, issu de la coalition avec le parti social-démocrate, continue de plaider en faveur du maintien des règles existantes. L'Allemagne fera entendre officiellement sa position, comme les autres dirigeants de l'Europe, lors d'un Conseil européen prévu les 23 et 24 octobre 2025.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, disposera à cette date de l'ensemble des contributions de toutes les fédérations professionnelles et des pays membres de l'UE.
L'Association des constructeurs européens d'automobiles a déjà rendu sa copie et pousse à l'assouplissement des normes.
