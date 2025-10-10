L'Allemagne met trois milliards d'euros sur la table pour soutenir l'achat de voitures électriques

Publié le 10 octobre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

Berlin annonce un plan de soutien massif à l’électromobilité, avec des aides à l’achat et des exonérations fiscales prolongées pour les voitures électriques. Objectif : accélérer la transition du secteur et renforcer la compétitivité des constructeurs allemands face à la concurrence internationale.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé une enveloppe de trois milliards d’euros et la prolongation d’avantages fiscaux afin de soutenir les ménages dans l’acquisition de véhicules électriques. ©Capture d'écran

