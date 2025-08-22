Leasing social 2025 : une offre élargie qui met les réseaux automobiles sous tension

La deuxième édition du leasing social débutera le 30 septembre 2025 avec près de 30 modèles éligibles et un budget de 370 M€. Si l’État promet 50 000 dossiers financés via les CEE, les professionnels redoutent une lourdeur administrative et des risques financiers persistants. Entre opportunité commerciale et casse-tête opérationnel, la filière se prépare à une rentrée sous haute pression.

Le 30 septembre 2025, la nouvelle saison du leasing social va démarrer. Et chaque constructeur affûte ses armes pour être prêt dès le lancement officiel. Les dossiers sont même d'ores et déjà préparés pour que les clients puissent réserver leur voiture. Et cette année, l’offre est bien plus fournie qu’en 2024. Près de 30 modèles se présentent sur la ligne de départ. Lors de la précédente édition, les marques du groupe Stellantis avaient en effet trusté le catalogue des véhicules éligibles avec 8 modèles sur les 14 remplissant les conditions. Au final, le constructeur avait raflé 70 % des dossiers leasing social.

50 000 dossiers sont prévus pour un montant global de 370 millions d'euros. 5 000 d'entre eux devraient être réservés aux habitants des ex-zones à faibles émissions. Leur financement se fera par le biais des certificats d'économies d'énergie (CEE), avec une aide de 7 000 euros par véhicule et ne sera pas imputable au budget de l’État. Le 20 juin 2025, le gouvernement a publié un arrêté qui fixe les conditions d'éligibilité. Rappelons que seuls seront éligibles les modèles électriques écoscorés pesant moins de 2,4 tonnes et dont le prix d’achat est inférieur à 47 000 euros.

Quelles sont les conditions ?

Deux conditions sont cependant indispensables pour qu'un particulier puisse bénéficier du leasing social :

avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 300 euros (ce qui correspond aux cinq premiers déciles de revenus),

utiliser son véhicule personnel pour se rendre au travail ou exercer son activité professionnelle qui doit se trouver à plus de 15 km de son domicile.

Enfin, les constructeurs doivent proposer une location de trois ans minimum et un loyer mensuel jusqu'à 200 euros.

Les concessionnaires sur la défensive

Reste à savoir comment les distributeurs automobiles sur le terrain vont jouer cette deuxième saison. Qualifié dans un premier temps d'usine à gaz, le leasing social a très vite reçu le qualificatif de bombe à retardement. D'une part, l'État avait mis plusieurs mois à rembourser les concessionnaires qui font l'avance de l'aide (13 000 euros par véhicule en 2024). Cette année, ce sont les "obligés" des CEE, c'est-à-dire les fournisseurs d'énergie, qui devront rembourser les 7 000 euros de soutien.

D'autre part, pour répondre à la promesse de proposer un loyer de 100 euros par mois, les constructeurs, Stellantis en tête, avaient gonflé les valeurs résiduelles des modèles proposés dans le cadre du leasing social. "Quand le mon­tant du loyer fixe la valeur résiduelle et non l’inverse, on se retrouve dans une situation problématique. Un loyer de 100 euros par mois ne peut pas correspondre à la valeur réelle d’un véhicule. Cela n’est pas sain. L’objectif initial de l’aide est perturbé et cela in­fluence les volumes de vente. De plus, pendant que les vendeurs passent du temps sur ces dossiers chronophages, ils ne peuvent pas se concentrer sur les véritables clients", expliquait récemment Jérôme Daumont, président du Groupement des concessionnaires Renault (GCR).

Pour cette deuxième édition du leasing social, les constructeurs ont pris leur précaution pour éviter son boycott par les réseaux. La plupart a, en effet, choisi d'appliquer un buy back central, et portera le risque financier du retour du véhicule d'ici trois ans.

Mais la lourdeur administrative des dossiers liés aux CEE fait quand même craindre le pire. À tel point que Mobilians, qui réunit les professionnels des services de l'automobile, a demandé à Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, la création d'un comité de pilotage. Ce dernier réunirait toutes les parties prenantes (constructeurs, obligés et distributeurs), dans l'optique de centraliser les remontées des problèmes des réseaux et d'harmoniser les procédures jugées trop disparates.

Dans tous les cas, nul doute que les 50 000 dossiers seront bel et bien écoulés rapidement au regard des loyers attractifs proposés. De quoi apporter un peu de souffle au marché automobile français. Mais sans doute pas suffisamment pour que celui-ci dépasse les 1,6 million d'immatriculations en 2025.

Le Journal de l'Automobile vous propose la liste des modèles éligibles à ce jour au leasing électrique avec l'offre qui sera effective dès le 30 septembre 2025 dans le cadre du leasing social et les loyers affichés sans ce dispositif mais avec le Coup de pouce, remplaçant du bonus écologique.

Quelles sont les offres des constructeurs pour le leasing social 2025 ? Modèles éligibles Puissance Autonomie Loyer mensuel leasing social Loyer mensuel classique

37 mois Alfa Romeo Junior 156 ch 410 km 199 € 260 € Citroën ë-Berlingo 136 ch 343 km 149 € 179 € Citroën ë-C3 113 ch 320 km 95 € 176 € Citroën ë-C3 Aircross 113 ch 307 km 119 € 195 € Citroën ë-C4 136 ch 342 km 179 € 230 € Cupra Born 204 ch 380 km 189 € 369 € Fiat 500e 95 ch 190 km 129 € 149 € Fiat 600e 156 ch 406 km 145 € 189 € Fiat Grande Panda 113 ch 320 km 95 € 99 € Ford Explorer 170 ch 378 km 159 € 299 € Ford Puma Gen-E 168 ch 376 km 139 € 189 € Hyundai Inster 97 ch 323 km 99 € 129 € Jeep Avenger 156 ch 400 km 199 € 199 € (*) Lancia Ypsilon LX Elettrica 156 ch 419 km 179 € 281 € Opel Frontera Electric 113 ch 305 km 139 € 249 € (*) Opel Mokka Electric 156 ch 402 km 149 € 269 € Peugeot e-2008 156 ch 406 km 150 € 250 € (*) Peugeot e-208 136 ch 363 km 135 € 190 (*) Peugeot e-308 156 ch 416 km 200 € 250 € (*) Peugeot e-Rifter 136 ch 280 km 155 € 330 € (*) Renault 4 120 ch 308 km 170 € 230 € Renault 4 150 ch 409 km 195 € 301 € Renault 5 Five 95 ch 312 km 120 € 196 € Renault 5 120 ch 312 km 139 € 200 € Renault 5 150 ch 410 km 170 € 302 € Renault Megane 130 ch 320 km 195 € 291 € Skoda Elroq 50 City 170 ch 322 km 149 € 349 € (**) Skoda Elroq 60 Element 204 ch 427 km 189 € 355 € (**) Volkswagen ID.3 Pure Life Max 170 ch 388 km 139 € 169 € Volkswagen ID.4 Life Max 170 ch 360 km 169 € 179 €

Les loyers classiques s'entendent prime Coup de pouce déduite et selon les promotions en date du 22 août 2025.

(*) Offre sur 49 mois

(**) Offre sans apport