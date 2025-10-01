ZF annonce la suppression de 7 600 postes

L'équipementier allemand va réduire ses effectifs dans sa division de systèmes de transmission. Avec 7 600 postes en moins, ZF souhaite réaliser plus de 500 millions d'euros d'économies d'ici 2027 et retrouver de la compétitivité.

L'équipementier allemand ZF souhaite réaliser plus de 500 millions d'euros d'économies d'ici 2027. ©ZF

À peine une semaine après Bosch, c'est au tour de ZF d'annoncer la suppression de 7 600 emplois dans sa division de systèmes de transmission pour tous types de motorisations. Cette coupe représente un quart des effectifs de cette division baptisée "E", principale source de revenus.

Cette annonce n'est finalement pas une surprise après l'annonce de ZF, en 2024, d'un vaste plan visant à supprimer jusqu'à 14 000 postes d'ici 2028.

Ni la direction ni le comité d'entreprise n'ont pu dire mercredi 1er octobre 2025 s'il fallait s'attendre à des réductions de postes supplémentaires d'ici 2030. "Nous ne savons pas si des emplois supplémentaires seront supprimés", a déclaré Gunnar Flotow, porte-parole du comité d'entreprise, à l'AFP.

L'objectif est de réaliser plus d'un demi-milliard d'euros d'économies d'ici 2027. Il s'agit de "réduire les coûts" et d'augmenter "considérablement" la compétitivité du groupe, qui souffre de surcapacités face à une demande atone, a déclaré Mathias Miedreich, dont c'était le premier jour en tant que président du directoire de ZF, lors d'une conférence de presse.

ZF mise sur des départs volontaires, la fluctuation naturelle et des mesures de reconversion afin d'éviter des licenciements secs. Le plan a reçu l'aval des représentants des salariés.

L'équipementier de Friedrichshafen (Allemagne) compte également sur un gel partiel des augmentations salariales et sur une réduction temporaire du temps de travail d'environ 7 % dans plusieurs sites allemands.

Depuis 2019, ce sont près de 250 000 emplois industriels qui ont disparu en Allemagne, surtout dans l'automobile, a relevé le cabinet EY.

ZF, un groupe non coté qui appartient à 94 % à un fonds exploité par la ville de Friedrichshafen, a également annoncé sa décision de conserver sa division "E", abandonnant les projets antérieurs d'une scission partielle en l'adossant à un potentiel partenaire.

Mais il veut la recentrer sur des produits plus porteurs, tels que les systèmes de gestion thermique ou les nouvelles transmissions hybrides. (avec AFP)