Mathias Miedreich endosse le costume de PDG de ZF Group

Publié le 12 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Mathias Miedreich a été choisi en remplacement d'Holger Klein à la présidence de ZF. Ce dernier a trouvé un accord avec les membres du conseil de surveillance pour quitter son poste au sein du directoire avant la date prévue.

Mathias Miedreich deviendra le PDG du groupe ZF à compter d'octobre 2025. ©ZF Group

Un vent de changement souffle sur Friedrichshafen. Au siège de ZF Group, il y aura désormais un nouvel homme fort. L'équipementier allemand a effectivement annoncé, le 12 septembre 2025, la nomination de Mathias Miedreich au poste de président du directoire à compter du mois d'octobre 2025. Membre du directoire depuis janvier 2025 et responsable de la division Electrified Powertrain Technology, Mathias Miedreich a été appelé en remplacement de Holger Klein qui quittera sa fonction avant la date de fin de mandat. Et pour cause, l'actuel président de ZF a négocié avec le conseil de surveillance une sortie anticipée de l'entreprise. Pour mémoire, après avoir occupé plusieurs postes de direction au sein de l'équipementier depuis 2014, Holger Klein s'est installé dans le fauteuil de président-directeur général le 1er janvier 2023. L'hémorragie se poursuit chez les équipementiers allemands "Aux côtés de l’équipe du comité exécutif et de l’ensemble des collaborateurs de ZF, nous avons déjà accompli des avancées significatives dans la transformation du groupe. Notre stratégie Strengthening our Strengths commence à porter ses fruits", a commenté Holger Klein. Il a notamment évoqué les résultats satisfaisants des programmes de performance, ainsi que la trajectoire haussière des flux de trésorerie. À la sortie de sa réunion extraordinaire du 11 septembre, le conseil de surveillance a aussi acté le départ de Peter Laier, le directeur des divisions Commercial Vehicle Solutions, Industrial Technology, Materials Management, Production et de la Région Inde. Une sortie du directoire négociée à l'amiable "en raison de divergences de vues sur l’orientation stratégique future de l’entreprise", a-t-il été expliqué par voie de communiqué.

