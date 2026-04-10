Essai MGS6 EV : discret étendard

Après le Marvel R, MG Motor revient sur le segment des grands SUV électriques avec le MGS6 EV. Si la qualité des matériaux intérieurs peut en faire un étendard de la marque sino-britannique, ses prestations techniques, principalement en recharge rapide, laissent à désirer.

MG Motor France pense pouvoir écouler 1 500 MGS6 EV en 2026. ©MG Motor

Bien que les modèles électriques ne représentent plus que 9,3 % des ventes de MG en France à l'issue du premier trimestre 2026, avec seulement 571 unités, la marque sino-britannique est loin d'abandonner ce marché.

En effet, après la MG4 revisitée et avant la MG4 Urban, au tarif canon de 19 990 euros au lancement (malgré 45,3 % de droits de douane !), le SUV MGS6 EV vient garnir la gamme des véhicules à batteries, en prenant la suite du Marvel R. Le nouveau venu vient se positionner au-dessus du MGS5 EV (4,48 m).

Long de 4,70 m, le MGS 6 EV appartient au D-SUV et offre un bel espace à bord, surtout à l'arrière, grâce à un empattement de 2,84 m. Le volume du coffre oscille entre 493 et 1 910 litres, auxquels s'ajoutent une centaine de litres à l'avant.

Bien que le MGS 6 EV soit davantage dans un rôle d'étendard, le modèle compte bien profiter de la dynamique de ce segment avec 1 500 unités escomptées en 2026. Il faut noter que le D-SUV affiche une progression de 27,5 % au premier trimestre 2026, avec 36 794 immatriculations.

Jusqu'à 530 km d'autonomie

Un véhicule image que MG a soigné aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les traits sont plus fins, s'inspirant de ceux du MGS5 EV. Dans l'habitacle, les matériaux sont de qualité, bien assemblés et agrémentés de deux écrans pour l'instrumentation (10,25 '') et l'infodivertissement (12,8'').

L'interface demande un temps d'apprentissage mais au moins certaines fonctions essentielles, comme la climatisation ou le réglage du volume, retrouvent de bons vieux boutons.

Les Adas, au nombre de 16 sur le modèle, peuvent en partie être paramétrées et enregistrées dans un raccourci grâce au MG Pilot Custom afin de ne pas avoir à tout recommencer à chaque démarrage. Des aides toujours mises au point avec Horizon Robotics, mais qui ne sont pas encore au meilleur niveau.

Avec un Cx de 0,27, le SUV a soigné son aérodynamisme. Le constructeur s'est même "amusé" à compter les kilomètres gagnés grâce à ces travaux. Ainsi, le soubassement entièrement caréné fait gagner 18 km d'autonomie. La calandre à volets actifs en ajoute 9,5 et le déflecteur de roue avant permet 9 km supplémentaires.

Le modèle est proposé en propulsion, avec un moteur de 180 kW (244 ch) sur l'essieu arrière. La batterie NMC de 77 kWh de capacité brute autorise une autonomie WLTP de 530 km avec une consommation moyenne annoncée de 16,6 kWh/100 km.

Avec la version quatre roues motrices, qui offre une puissance cumulée de 266 kW (361 ch), le rayon d'action se limite à 485 km. La conséquence d'une consommation logiquement plus élevée de 18,1 kWh/100 km.

Seulement 144 kW en recharge rapide

Le MGS6 EV repose, comme tous les modèles électriques de la marque, sur la plateforme MSP (Modular Scalable Platform). La vocation familiale du SUV, mais aussi sa taille et son poids compris entre 1 908 et 2 005 kg à vide, ne permettent pas de retrouver le comportement d'une MG4 EV.

Cette base cache ici une batterie "one-pack" qui a la particularité de mesurer seulement 111 mm d'épaisseur grâce à des cellules positionnées horizontalement.

Le MGS6 EV embarque un chargeur de 11 kW. Pour la recharge rapide, le SUV annonce une puissance de 144 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en 38 minutes. Pas un point fort. Le Peugeot e-5008 affiche 160 kW (30 mn), le Skoda Enyaq 85 175 kW (28 mn).

Difficile de se démarquer

Au sujet de l'autonomie, avec un rayon d'action compris entre 485 et 530 km, le MGS6 EV ne se démarque pas non plus, collant peu ou prou aux propositions de son univers concurrentiel.

Le SUV affiche finalement des performances techniques assez conventionnelles qui ne lui permettront pas de marquer les esprits. La même réflexion vaut également, dans une certaine mesure, pour le prix.

En effet, le SUV est affiché, mais avec un équipement ultracomplet, à 44 990 euros en RWD et à 47 990 en AWD. Le modèle n'a pas l'avantage compétitif que peut avoir la MG4 sur le segment des compactes.

Toutefois, pour diminuer la facture, MG France offre une remise systématique de 3 500 euros et y ajoute même 1 000 euros supplémentaires pour tous propriétaires de MG, même de vieilles anglaises. De quoi faire baisser la facture jusqu'à 40 490 euros.