MG passe à la vitesse supérieure sur la batterie solide en Europe

La batterie solide, cela fait des années que les constructeurs en parlent. Nissan l'avait même promise pour le milieu des années 2020. Un serpent de mer qui, avec MG, devient réalité. Le constructeur chinois SAIC, maison mère de MG, vient en effet d'annoncer l'arrivée d'une batterie semi-solide sur le marché européen d'ici fin 2026.

Appelée MG SolidCore Battery, la marque promet une autonomie plus longue pour un temps de recharge plus rapide. Cette technologie assure également un meilleur rendement par température négative, une fiabilité améliorée de 20 %.

Une batterie plus performante

MG la présente comme l'avenir de la batterie. Les cellules lithium-ion conventionnelles (à chimie LFP ou NCM) utilisent un électrolyte liquide pour déplacer les ions lithium entre les électrodes. Dans la batterie semi-solide, la majeure partie de ce liquide est remplacée par une composition électrolytique solide à 95 %, ce qui améliore le fonctionnement et les performances de la batterie. En résumé, cette technologie offre plus d'autonomie pour un poids et un encombrement moindres.

Pour l'instant, les ingénieurs de MG restent assez avares en données techniques. Aucune information n'a été communiquée notamment sur les écarts de coût entre les différentes technologies, ni sur les capacités de recharge. Ils ont simplement indiqué que cette technologie n'a pas besoin de préconditionnement, ce qui permet de bénéficier d'une courbe beaucoup plus linéaire et donc d'optimiser le temps de charge.

Déjà disponible en Chine

Si cette technologie sera nouvelle en Europe à son lancement courant 2026, elle est déjà commercialisée depuis quelques mois en Chine. Elle est disponible sur la MG 4 EV Urban, à ne pas confondre avec la MG 4 EV qui vient d'être remise au goût du jour.

Cette berline compacte de 4,39 m est en effet proposée avec une batterie semi-solide de 54 kWh. Elle est facturée 102 800 yuans, soit seulement 15 % de plus que le même modèle doté d'une batterie LFP équivalente en capacité. Elle affiche une autonomie de 530 km, selon le cycle d'homologation chinois, ce qui correspond à un peu plus de 400 km.

Voiture mondiale, la MG 4 EV Urban sera disponible en Europe et en France d'ici la fin du printemps. Mais elle ne sera pas équipée, du moins dans un premier temps, de cette batterie semi-solide, mais de packs LFP "classiques", affichant 43 kWh (326 km) ou 54 kWh (jusqu'à 416 km) selon les versions.

Un choix stratégique qui interpelle, car la batterie semi-solide, selon les informations dont nous disposons, semble afficher sensiblement les mêmes prestations que la version LFP de 54 kWh. Il faudra donc attendre d'avoir la fiche complète de la version européenne pour se faire une idée précise du potentiel de cette technologie.

Moins de 20 000 euros

Pour la MG 4 UV Urban LFP, le constructeur assure une consommation de 15,5 kWh et une puissance de recharge allant jusqu'à 87 kW, ce qui promet un 10 à 80 % en 28 minutes, un temps qui se situe dans la moyenne du segment.

Le sujet n'est d'ailleurs peut-être pas tant dans cette nouvelle technologie de batteries que dans la politique tarifaire de cette MG4 EV Urban. Le constructeur marquera les esprits avec un prix d'appel inférieur à 20 000 euros (hors bonus) pour cette berline du segment C, une offre unique sur le marché. Pour rappel, c'est très proche du tarif de la Renault Twingo qui vient d'être présentée.