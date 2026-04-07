Les pros du véhicule d'occasion payent l'addition d'un marché dégradé

Le premier chapitre de l'année 2026 n'a pas souri aux distributeurs de voitures d'occasion. D'après les statistiques publiées à fin mars par AAA Data, le canal des professionnels a terminé le trimestre en repli de 8 % par rapport à l'an passé. Une chute de volume qui ramène le canal BtoC à 529 992 unités.

Dans un contexte de ralentissement de marché de 2,5 %, à 1 330 132 transactions de voitures d'occasion, les concessionnaires et autres marchands ont donc la vie rude. Leur pénétration au terme du premier trimestre est revenue à 39,8 %, contre 56,2 % pour le canal du CtoC qui a totalisé 748 039 échanges de gré à gré (+1,5 % sur un an). Le solde de 3,9 % correspond aux 52 101 reventes à client professionnel (+1,7 %).

Aucune tranche d'âge dans le positif

Le marché tricolore se polarise toujours plus. Au premier trimestre, seules les voitures d'occasion de moins d'un an et de plus de 16 ans ont vu leur volume augmenter. Les premières ont gagné 1,5 %, à plus de 79 700 unités. Les secondes ont bondi de 7,4 %, à 424 200 unités.

Pourtant, les enseignes spécialisées dans la revente à particuliers n'ont progressé sur aucun secteur. Quelle que soit la tranche d'âge, les ventes ont reculé au cours de la période, en comparaison avec l'an passé. Sur celle des voitures d'occasion de moins d'un an, les distributeurs ont glissé de 2,4 %, sous la barre des 54 100 unités. Sur celle des plus de 16 ans, ils ont cédé 9,3 %, à 72 000 unités.

Entre les deux, sur leur cœur d'activité, les boutiques ont perdu du rythme. AAA Data rapporte notamment une perte de 4,8 %, à 179 460 reventes de voitures d'occasion de 2-5 ans. Ce qui, soulignons-le, reste meilleur que la tendance de marché (-6,7 %, à 245 720 unités). En revanche, dans la catégorie des 6-10 ans, il y a eu une dégringolade de 11,1 %, à 128 460 unités quand le marché enregistre -9,2 %, à 280 150 unités.

À une échelle plus grande, celle des douze derniers mois écoulés, les professionnels ont cumulé 1 844 565 reventes de voitures d'occasion. Un score en baisse de 5 % par rapport à la période précédente. En face, le canal des particuliers a pris 2,3 %, à 3,518 millions d'unités. Si aucune tranche d'âge ne vire au vert, les enseignes souffrent tout spécifiquement sur celle des voitures de 1-2 ans, en déclin de 11,1 %, à 168 200 unités.