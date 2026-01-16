Allemagne : le marché de l'occasion a passé de justesse l'épreuve 2025

Publié le 16 janvier 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 3 min de lecture

En dépassant 6,5 millions de transactions au cumul des douze mois, le marché allemand des voitures d'occasion est parvenu à faire à peine mieux qu'en 2024. Une tendance croissante qui a davantage profité aux marques importées et aux nouvelles motorisations.

Le marché allemand des voitures d'occasion a représenté plus de 6,5 millions de transactions en 2025. ©Mercedes-Benz

Le marché des voitures d'occasion en Allemagne est parvenu à croître en 2025. Mais, d'après les statistiques éditées par les autorités fédérales, la progression a été bien maigre. Au cours des douze mois d'activité, plus de 6,512 millions de transactions ont été comptabilisées, soit tout juste 0,5 % de mieux que l'année précédente. Il s'agit tout de même de la troisième année de croissance consécutive pour un marché tombé au plus bas en 2022, à 5,641 millions d'unités. Cependant, les ventes de voitures d'occasion ne retrouvent toujours pas le rythme d'avant-crise, quand le total rapporté par l'agence fédérale KBA dépassait les 7 millions. Les marques locales à la peine Cette année 2025 n'a pas été des plus favorables aux marques locales. Certes, Mercedes a gagné 3,3 %, à 685 300 unités, et Volkswagen s'est alignée sur la tendance (+0,5 %, à 1,338 million unités), mais les autres ont toutes terminé dans le rouge. Le cas de BMW illustre le plus cette situation, car la marque à l'hélice a perdu 1,3 %, tombant sous les 530 000 reventes. Le marché allemand doit davantage aux marques importées. Comme en France, Toyota a brillé (+4 %, à 155 760 unités), tout comme Dacia (+12,4 %, à 76 672 unités). Mais à des échelles supérieures, il faut souligner les performances des deux gammes cousines, Skoda (+2,6 %, à 286 160 unités) et Seat (+2 %, à 205 000 unités). La transition s'accélère La transition énergétique se confirme. Les voitures électriques, dont les volumes ont soutenu le marché des voitures neuves, font aussi le bonheur du marché des occasions. D'une année à l'autre, les reventes ont bondi de 34,1 %, à 232 000 unités. Cela se double de 721 500 voitures hybrides d'occasion (+23,5 %). Le marché automobile allemand a retrouvé des couleurs en 2025 Les modèles à moteurs thermiques ont encore décliné. Le bilan annuel fait état d'un repli de 2,1 % des véhicules essence (à 3,732 millions d'unités) et d'une contraction de 4,4 % des diesel (à 1,775 million d'unités).

