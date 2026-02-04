Le marché automobile allemand en chute libre

Comme en France, les immatriculations en Allemagne débute l’année en net repli. En baisse de 6,6 % en janvier 2026, elles reflètent une demande affaiblie. À contre-courant, l’électrique poursuit sa progression et gagne des parts de marché.

À l'instar de ce qui s'est passé en France en janvier 2026, le marché automobile allemand a fortement reculé, traduisant la faiblesse de la demande, tandis que le segment électrique a continué de progresser. Selon l'agence fédérale de l'automobile KBA, environ 194 000 voitures ont été immatriculées en Allemagne, soit une chute de 6,6 % sur un an.

C'est un début d'année "extrêmement atone" pour le marché, juge Imelda Labbé, présidente de la fédération automobile VDIK, dans un communiqué. "Les particuliers se montrent réticents à l'achat et aucun changement de tendance n'est perceptible jusqu'à présent", estime Constantin Gall du cabinet EY. Le désamour des consommateurs pour les moteurs essence (-29,9 % d'immatriculations sur un an) et diesel (-17,1 %) est particulièrement marqué.

Une part de marché en progression pour l'électrique

Au contraire, l'immatriculation de voitures électriques a progressé de 23,8 % sur un an, atteignant presque 43 000 unités. Cela représente une part de marché de 22 %, légèrement inférieure à celle des moteurs essence, mais constitue le troisième meilleur niveau mensuel depuis fin 2023, date de la disparition des primes à l'achat pour l'électrique.

Ce segment démarre 2026 avec une croissance moins forte qu'en 2025, quand les immatriculations avaient progressé de 43 % sur l'année, note Constantin Gall. Mais cette hausse traduisait plutôt un rattrapage qu'un boom : le virage électrique des constructeurs nationaux demeure plus qu'incertain.

En janvier, leurs concurrents internationaux ont enregistré une hausse de 32,5 % de leurs immatriculations. Les marques chinoises affichent des croissances à trois, voire quatre chiffres, à commencer par le leader mondial de l'électrique BYD, un constat similaire à ce qui se passe sur le marché français.

Cette "croissance disproportionnée [...] montre l'intérêt élevé des clients pour des véhicules électriques abordables", indique Imelda Labbé. Quant à l'américain Tesla, durablement freiné par les frasques de son patron Elon Musk, il n'a enregistré qu'une légère hausse annuelle de ses immatriculations, bien que les Model Y soient assemblés en Allemagne.

Une prime jusqu'à 1 600 euros

Depuis janvier, le gouvernement du chancelier conservateur Friedrich Merz a rétabli une prime à l'achat pour les voitures électriques et hybrides, allant de 1 500 à 6 000 euros, destinée aux ménages et soumise à un plafond de revenu. "Cela va assurément insuffler une nouvelle dynamique au marché de l'électrique", estime Constantin Gall, mais cela bénéficiera sans doute en premier aux marques étrangères selon lui. (avec AFP)

