AutoScout24 Belgique dans le viseur de l'Autorité de la concurrence

L'Autorité de la concurrence se penche sur le cas d'AutoScout24 en Belgique. Selon un communiqué de presse publié le vendredi 13 mars 2026, une instruction a été ouverte à l'encontre de la filiale locale de la plateforme de diffusion d'annonces de voitures d'occasion. Cela intervient à la suite du dépôt d'une plainte auprès de l'institution.

Il est reproché à AutoScout24 Belgique d'avoir adopté des pratiques qui seraient de nature à entraver le développement de rivaux dans le secteur de l'intermédiation. "Les pratiques faisant l’objet de la plainte concernent en particulier des limites à la portabilité des données encodées par les revendeurs professionnels sur la plateforme AutoScout24.be, avec pour effet de décourager l’utilisation de plateformes concurrentes", peut-on lire dans le communiqué.

Pleine coopération de la direction

Après analyse de la plainte et d’éléments rassemblés à l’initiative du régulateur, l’auditeur général de l’autorité a conclu à l’existence d’indices sérieux d’une possible infraction aux règles de concurrence relatives à l'abus de position dominante. Ce qui contrevient à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et/ou article IV.2 du Code de droit économique.

L'Autorité de la concurrence belge rappelle toutefois que l'ouverture d'une instruction ne préjuge pas de son issue éventuelle. Le dossier demeure à un stade préliminaire. La direction de la filiale belge d'AutoScout24 pourra pleinement s'impliquer dans la procédure.

Contacté par nos soins, Vincent Hancart, directeur général d'AutoScout24 France et Belgique, a confirmé une position de pleine coopération avec l'Autorité de la concurrence belge dans le cadre de l'affaire. "Nous prenons très au sérieux le respect du droit de la concurrence et restons confiants quant à nos pratiques. La procédure étant en cours, nous ne ferons pas d'autres commentaires à ce stade".