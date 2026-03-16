Menu
fermer
S'abonner
Services

AutoScout24 Belgique dans le viseur de l'Autorité de la concurrence

Publié le 16 mars 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
À la suite d'une plainte déposée dénonçant des pratiques susceptibles d'entraver le développement de plateformes rivales, l'Autorité de la concurrence belge a ouvert une instruction à l'encontre d'AutoScout24 Belgique. Ce qui, pour le moment, ne préjuge pas de la culpabilité du site de diffusion d'annonces de voitures d'occasion.
AutoScout24 Belgique Autorité de la concurrence
À la mi-mars 2026, la plateforme AutoScout24 Belgique référence plus de 110 000 annonces de voitures d'occasion. ©AdobeStock-Timon

L'Autorité de la concurrence se penche sur le cas d'AutoScout24 en Belgique. Selon un communiqué de presse publié le vendredi 13 mars 2026, une instruction a été ouverte à l'encontre de la filiale locale de la plateforme de diffusion d'annonces de voitures d'occasion. Cela intervient à la suite du dépôt d'une plainte auprès de l'institution.

 

Il est reproché à AutoScout24 Belgique d'avoir adopté des pratiques qui seraient de nature à entraver le développement de rivaux dans le secteur de l'intermédiation. "Les pratiques faisant l’objet de la plainte concernent en particulier des limites à la portabilité des données encodées par les revendeurs professionnels sur la plateforme AutoScout24.be, avec pour effet de décourager l’utilisation de plateformes concurrentes", peut-on lire dans le communiqué.

 

Pleine coopération de la direction

 

Après analyse de la plainte et d’éléments rassemblés à l’initiative du régulateur, l’auditeur général de l’autorité a conclu à l’existence d’indices sérieux d’une possible infraction aux règles de concurrence relatives à l'abus de position dominante. Ce qui contrevient à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et/ou article IV.2 du Code de droit économique.

 

L'Autorité de la concurrence belge rappelle toutefois que l'ouverture d'une instruction ne préjuge pas de son issue éventuelle. Le dossier demeure à un stade préliminaire. La direction de la filiale belge d'AutoScout24 pourra pleinement s'impliquer dans la procédure.

 

Émission spéciale VO : l'intuition des vendeurs s'effacera-t-elle derrière la technologie ? Le replay

 

Contacté par nos soins, Vincent Hancart, directeur général d'AutoScout24 France et Belgique, a confirmé une position de pleine coopération avec l'Autorité de la concurrence belge dans le cadre de l'affaire. "Nous prenons très au sérieux le respect du droit de la concurrence et restons confiants quant à nos pratiques. La procédure étant en cours, nous ne ferons pas d'autres commentaires à ce stade".

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Alexandre André, Twiice Auto : "Chacun peut aspirer à démultiplier les agences"

Alexandre André, Twiice Auto : "Chacun peut aspirer à démultiplier les agences"

BCAuto Enchères a écoulé plus de 96 000 voitures en 2025

BCAuto Enchères a écoulé plus de 96 000 voitures en 2025

Agorastore assurera le remarketing pour la flotte de NaTran

Agorastore assurera le remarketing pour la flotte de NaTran

Actifs Halo : l'automobile face à sa révolution financière

Actifs Halo : l'automobile face à sa révolution financière

Les distributeurs ont abaissé leur niveau de stock VO en février 2026

Les distributeurs ont abaissé leur niveau de stock VO en février 2026

Maxime Beyet, Bye Buy Car : "Rendre le métier de la franchise moins accessible au tout-venant"

Maxime Beyet, Bye Buy Car : "Rendre le métier de la franchise moins accessible au tout-venant"

Laisser un commentaire

cross-circle