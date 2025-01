Les véhicules Crit’Air 3 interdits de circulation dans quatre métropoles

Depuis le 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3 ne sont plus autorisés à circuler dans les métropoles de Paris, Lyon, Montpellier et Grenoble. Ils seront toutefois exemptés de contrôle durant six mois à Grenoble et un an à Paris.

Les vignettes Crit’Air 3 seront exemptées de contrôle pendant un an à Paris. ©AdobeStock-pcalapre

Conformément aux attentes, la nouvelle année apporte avec elle son lot de restrictions pour les véhicules Crit’Air 3 dans les zones à faibles émissions (ZFE). Quatre métropoles sont concernées : Paris, Lyon, Montpellier et Grenoble. Pour rappel, les vignettes Crit’Air 3 concernent les modèles diesel immatriculés avant 2011 et les voitures à essence immatriculées avant 2006.

Dans la métropole du Grand Paris, la mesure devrait toucher environ 422 000 véhicules particuliers et 59 000 professionnels, selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme (Apur) de 2023. Notons qu’à Paris, les vignettes Crit’Air 3 seront exemptées de contrôle pendant un an. De son côté, Grenoble laisse un délai de six mois avant l'application de sanctions.

Actuellement, il n’existe pas d’outils de contrôle automatique. Toutefois, des radars adaptés devraient voir le jour en 2026. Les véhicules ne respectant pas les restrictions de circulation sont susceptibles de recevoir une amende forfaitaire de 68 euros.

Des dérogations pour assouplir les restrictions

Les métropoles de Paris et Lyon ont été contraintes de restreindre la circulation des voitures classées Crit'Air 3 à cause de la mauvaise qualité de l'air. En revanche, les métropoles de Montpellier et Grenoble ont décidé de mettre en place dès le 1er janvier 2025 une restriction de circulation des véhicules Crit'Air 3, sans y appliquer de sanction dans l'immédiat.

De nombreuses dérogations (personnes handicapées, travailleurs en horaires décalés...) et aides à l'achat ont été mises en place par ces métropoles pour lisser l'effet de ces restrictions, alors que les détracteurs de cette mesure dénoncent des zones de "forte exclusion" qui sanctionnent les ménages les plus modestes.

Dans le détail, le Grand Paris interdit la circulation des véhicules Crit'Air 3 dans sa ZFE (à l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86), de 8h à 20h en semaine. À Lyon (ainsi qu'à Caluire-et-Cuire et dans une partie de Villeurbanne, Bron et Vénissieux), ces véhicules ne pourront plus circuler ou stationner du tout. À l'intérieur de la ZFE de Montpellier, pour l'instant onze communes sont concernées, avant une extension à toute la métropole en 2026. La ZFE de Grenoble s'applique, elle, à treize communes, à l'exception de quelques voies principales.

Marseille, Strasbourg et Rouen n’ont plus d’obligation

À ce jour, douze agglomérations ont déjà mis en place des ZFE, dont Aix-Marseille-Provence, Nice, Toulouse, Strasbourg, Reims, Rouen, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Depuis le 1er janvier 2024, elles ont déjà toutes imposé des interdictions totales aux voitures non classées (voitures immatriculées avant 1997, sauf voitures de collection) et véhicules utilitaires légers non classés (immatriculés avant le 30 septembre 1997).

La plupart ont également mis en place des horaires de circulation ou des interdictions totales pour les voitures classées Crit'Air 4 et 5 (véhicules diesel immatriculés avant 2006).

Il était prévu que Marseille, Strasbourg et Rouen restreignent comme Paris et Lyon la circulation des voitures Crit'Air 3 en 2025, mais le ministère de la Transition écologique a annoncé en mars 2024 qu'elles n'y étaient plus contraintes, en raison de l'amélioration de leur qualité de l'air.