ZFE : la Métropole du Grand Paris assouplit les règles pour les Crit’Air 3

À partir du 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3 ne seront plus autorisés à circuler dans la ZFE parisienne. Toutefois, les détenteurs de ces modèles pourront bénéficier d’un "pass ZFE" leur permettant d’y circuler 24 jours par an.

Les automobilistes propriétaires de voitures Crit'Air 3 pourront bénéficier d’un "pass ZFE" de 24 jours. ©AdobeStock-S. Leitenberger

Dès le 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3 ne pourront plus circuler dans la zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole du Grand Paris. Une interdiction prévue dans le calendrier fixé par la loi Climat votée en 2021. Cependant, le président de la métropole, Patrick Ollier, a annoncé le 16 décembre 2024 que des dérogations pourraient profiter aux possesseurs de véhicules diesel immatriculés avant 2011 et essence immatriculés avant 2006.

En effet, les automobilistes propriétaires de ces voitures pourront bénéficier d’un "pass ZFE" leur permettant de circuler dans la zone couverte par le dispositif 24 jours par an. Ajoutés aux jours de week-end et fériés, les modèles Crit’Air 3 pourront circuler 139 jours par an. En parallèle, 22 catégories de professionnels bénéficieront d'exemptions.

Une première phase pédagogique

Toujours en l’absence d’outils de contrôle et de sanction automatisés mis à disposition par l’État, la Métropole du Grand Paris instaure une période dite pédagogique, sans sanctions, s’étalant jusqu’au 31 décembre 2025. Les dispositifs de contrôle ne sont pas attendus avant au moins 2026.

Au total, en comprenant les Crit'Air 3, 4 et 5, plus de 420 000 véhicules sont concernés par le dispositif dans la métropole parisienne. Cette ZFE touche 77 communes sur 131. Avec un dépassement du seuil d'émissions de particules fines, seules les villes de Paris et Lyon ont l'obligation d'interdire la circulation des Crit'Air 3 à partir de 2025.