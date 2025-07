Le marché des flottes en perdition en juin 2025

La crise couve sur le marché des flottes qui a vu les immatriculations de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers plonger de 22,3 % en juin 2025, à 67 671 unités. Seul l’électrique tire son épingle du jeu.

La Tesla Model Y est le modèle électrique le plus livré en juin 2025 en BtoB. ©Tesla

Depuis la timide hausse de 0,2 % en juin 2024, le marché des flottes enchaîne les déconvenues. Voici un an que les immatriculations de voitures particulières (VP) et de véhicules utilitaires légers (VUL) sont dans le rouge sur les trois canaux BtoB (sociétés, administrations et loueurs longue durée), selon AAA Data.

Les affaires sont loin de s’arranger puisque juin 2025 a été le plus mauvais de la série, exception faite d’août dernier (-22,5 %). Sur le mois écoulé, les mises à la route de VP et VUL ont décroché de 22,3 %, à 67 671 unités. Un trou d’air qui porte le déficit à 12,5 % depuis janvier, avec un maigre bilan de 360 318 mises à la route.

Les électriques tiennent la forme

Dans le détail, les voitures particulières ont cédé 19,1 % en juin, avec des volumes limités à 41 537 unités, contre 51 356 un an plus tôt. Toutes les énergies ont plongé, à l’exception de l’électrique, qui progresse de 49,1 %. Ce sont 8 862 VE qui ont été immatriculés, soit une part de marché sur le mois de 21,3 %.

À titre de comparaison, seulement 3 640 voitures diesel ont été livrées (-51,5 % et 8,8 % de part de marché) et 7 723 voitures essence (-44,5 % et 18,6 % de part de marché). Même les hybrides, la locomotive du BtoB, perdent 8,8 %. Dans le lot, les hybrides rechargeables reculent de 34,5 %.

Au niveau des constructeurs, Renault garde la main avec 7 727 immatriculations mais accuse un repli de 24,3 %. Dans son sillage, Peugeot pointe à 6 883 unités et, surtout, se distingue en étant la seule force du top 10 à progresser (+0,6 %). Volkswagen perd 18,7 % (3 034), Citroën 44,8 % (2 450), Toyota 9,8 % (2 764) ou encore BMW 25,3 % (2 301).

Le marque au losange a placé la Clio en tête du marché en juin (3 236 unités), devant la Peugeot 2008 (2 075). Le podium est complété par la 208 (1 550). À noter que dans la catégorie des électriques, Tesla a retrouvé des couleurs avec 967 livraisons de son Model Y. Le Renault Scenic E-Tech, 2e du classement, est très loin avec 391 mises à la route.

Incertitude et attentisme

Depuis janvier, les entreprises ont clairement levé le pied dans leurs renouvellements de flottes. Les immatriculations de voitures particulières plongent de 12 %, à 222 305 unités. Un maigre bilan qui tient en partie aux récentes évolutions fiscales, qui ont plongé le secteur BtoB dans l’incertitude et l’attentisme.

Même topo du côté des utilitaires légers. En juin, seulement 26 134 livraisons ont été comptabilisées, soit un repli de 26,9 %. Sur le premier semestre, le marché des VUL plonge de 13,2 %, à 138 013 unités.

Répartition des immatriculations VP et VUL par énergie en BtoB à fin juin 2025 :