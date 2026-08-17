Les marques chinoises frôlent les 8 % du marché automobile français

Les marques chinoises ont changé de dimension sur le marché automobile français. En juillet 2026, elles ont représenté 10 076 immatriculations de voitures particulières, soit 7,9 % d’un marché de 126 808 unités. Il s’agit de leur plus haute part de marché depuis le début de l’année.

Le mouvement est spectaculaire : leur pénétration atteignait seulement 2,6 % en janvier, puis 3,3 % en février et 3,2 % en mars. Un premier décollage s’est produit en avril, avec une part de marché portée à 5,6 %, avant une nouvelle progression à 5,9 % en mai, 7,3 % en juin et 7,9 % en juillet. En sept mois, la part de marché mensuelle des constructeurs chinois a ainsi été multipliée par trois dans l'Hexagone.

MG reste en tête, mais BYD réduit l’écart

MG demeure la première marque chinoise en France au cumul, avec 19 760 immatriculations en sept mois, en progression de 27,6 %. La marque représente 38,3 % du volume total des constructeurs chinois et atteint 2 % du marché français.

Mais son leadership est de plus en plus contesté par BYD. Le groupe chinois totalise 16 500 immatriculations, soit une hausse de 156 % sur un an, et détient déjà 1,7 % du marché. L’écart entre les deux marques n’est plus que de 3 260 voitures sur sept mois.

Surtout, BYD a devancé MG en juin, avec 5 040 immatriculations contre 4 688. En juillet 2026, MG a repris l’avantage, à 3 343 unités contre 2 954, mais BYD affiche une croissance très supérieure : +267 % sur le seul mois de juillet, contre +41,1 % pour MG.

À elles deux, MG et BYD représentent 70,2 % des immatriculations chinoises depuis janvier. Leur poids combiné atteint 3,7 % de l’ensemble du marché français sur sept mois et 4,9 % en juillet.

Jaecoo s’installe immédiatement parmi les principaux acteurs

L’autre phénomène de l’année est l’arrivée de Jaecoo. Après seulement 44 immatriculations en février et 16 en mars, la marque est passée à 922 unités en avril, 901 en mai, 1 987 en juin et 1 737 en juillet.

Elle cumule déjà 5 607 voitures et 0,6 % du marché français depuis janvier. En juillet, avec 1,4 % du marché, Jaecoo devance nettement XPeng et Leapmotor. Cette montée en puissance très rapide constitue l’une des principales explications du changement de rythme observé à partir d’avril.

XPeng et Leapmotor progressent de plus de 100 %

Derrière le trio de tête, XPeng et Leapmotor confirment leur implantation. XPeng a immatriculé 4 251 voitures depuis janvier, en hausse de 137,8 %. En juillet, la marque a atteint 963 unités, son meilleur résultat mensuel, soit une progression annuelle de 184,9 %. Leapmotor totalise de son côté 4 052 immatriculations, en hausse de 149,8 %. Ses 688 unités de juillet représentent une progression de 214,2 % sur un an.

Les deux marques détiennent chacune environ 0,4 % du marché français au cumul. Leurs volumes restent encore éloignés de ceux de MG et BYD, mais leur croissance montre que la percée chinoise repose sur plusieurs constructeurs.

Une progression plus rapide que celle du marché

Juillet apporte un signal particulièrement révélateur. Les immatriculations chinoises ont reculé de 27,3 % par rapport au niveau exceptionnel de juin, dans un contexte de baisse saisonnière de l’ensemble du marché. Mais leur part de marché a malgré tout progressé de 7,3 % à 7,9 %.

Autrement dit, les marques chinoises ont mieux résisté que le marché dans son ensemble. Par rapport à janvier, leurs volumes mensuels ont été multipliés par 3,6, passant de 2 801 à 10 076 unités. La comparaison avec le marché général est également parlante au cumul. Sur sept mois, le marché français n’a progressé que de 2,6 %, alors que MG gagne 27,6 %, BYD 156 %, XPeng 137,8 % et Leapmotor 149,8 %. À cela s’ajoutent les volumes de nouveaux entrants, en particulier Jaecoo.

Malgré la multiplication des marques, les immatriculations restent fortement concentrées :

Les cinq premières marques concentrent ainsi 97,2 % des volumes chinois. Geely, Polestar, Omoda, Lynk & Co, Zeekr et les autres enseignes ne jouent encore qu’un rôle secondaire. Geely commence toutefois à émerger, avec 329 immatriculations au cumul, tandis que Polestar atteint 625 unités. Omoda reste en retrait avec 204 voitures, très loin pour l’instant de Jaecoo, l’autre marque du groupe Chery.

Une percée qui dépasse désormais l’effet de base

Les taux de croissance doivent être relativisés, car plusieurs marques partaient de volumes faibles, voire inexistants. Mais le franchissement successif des seuils de 5 %, 7 % puis presque 8 % de part de marché montre que le phénomène ne se limite plus à un simple effet de base.

La progression repose désormais sur plusieurs piliers : la solidité de MG, l’offensive de BYD, l’apparition de Jaecoo et le développement de XPeng et Leapmotor. L’élargissement des gammes, la multiplication des réseaux de distribution et une offre qui ne se limite plus aux seules voitures électriques donnent également à ces constructeurs davantage de prises sur le marché français.

Avec près de 8 % du marché en juillet, ils commencent à peser directement sur l’équilibre concurrentiel du marché automobile.