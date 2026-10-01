Stellantis : Hugues de Laage et Ludovic Musy rejoignent l’équipe BtoB de Lionel Ehrhard

Publié le 1 octobre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Lionel Ehrhard, le directeur du BtoB de Stellantis France, renforce son équipe avec Hugues de Laage au poste de directeur commercial pour les PME-PMI et de Ludovic Musy comme directeur commercial loueurs longue durée.

Ludovic Musy et Hugues de Laage rejoignent l'équipe BtoB de Stellantis France. ©Stellantis

Directeur du BtoB de Stellantis France depuis le mois de mai 2026, Lionel Ehrhard procède à des ajustements au sein de son équipe. Le constructeur parle même d’une "nouvelle organisation" afin "d’intensifier son accompagnement des clients professionnels et de ses partenaires". Cela se traduit tout d’abord par le retour d’Hugues de Laage du côté du constructeur, lui qui a notamment occupé le poste de directeur du BtoB en France du temps de PSA. Il évoluait depuis 2023 au sein de Leasys France en tant que directeur commercial. Il rejoint l’équipe de Lionel Ehrhard au poste de directeur commercial PMEI. Il prend à ce titre la responsabilité des activités PME-PMI pour l’ensemble des marques Stellantis en France. Il aura notamment pour mission d’animer les quatre directions régionales et de renforcer leur coordination avec le réseau. Ludovic Musy hérite des loueurs longue durée Ludovic Musy est quant à lui nommé directeur commercial loueurs longue durée, là aussi pour l’ensemble des marques. Sa feuille de route consistera à consolider les partenariats avec les acteurs de la location longue durée et "de développer une approche globale et cohérente au service de leurs enjeux." "Avec Hugues de Laage sur le périmètre PME-PMI et Ludovic Musy sur les loueurs longue durée, nous renforçons notre expertise sur deux dimensions essentielles de notre activité, souligne Lionel Ehrhard. Notre ambition est claire : mieux comprendre les besoins de nos clients professionnels, générer davantage de valeur dans la relation et mobiliser l’ensemble de nos marques ainsi que notre réseau au service de cette ambition."

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