Infrastructure de recharge pour les flottes électriques : trois erreurs de planification qui peuvent coûter cher par la suite

Les entreprises qui électrifient leur flotte commencent souvent par quelques véhicules électriques et dimensionnent dans un premier temps leur infrastructure de recharge en fonction de leurs besoins actuels. Mais dès que la flotte se développe, cette approche peut entraîner des coûts élevés. Voici trois erreurs courantes à éviter et les points à prendre en compte dès le départ.

De nombreuses entreprises électrifient progressivement leur flotte. Cette approche est pertinente, à condition que la première phase de déploiement ne devienne pas une impasse.

Erreur 1 : Planifier uniquement en fonction des besoins actuels

Si les chemins de câbles, les fondations ou les surfaces disponibles sont dimensionnés uniquement pour les premiers véhicules, les étapes suivantes du déploiement peuvent nécessiter d’importants travaux de réaménagement.

L’enjeu n’est pas de tout installer immédiatement, mais de poser les bases d’une infrastructure capable d’évoluer avec la flotte, notamment si de nouveaux types de véhicules ou d’usages viennent s’ajouter à l’avenir, par exemple des véhicules utilitaires ou des poids lourds en plus des voitures particulières.

Erreur 2 : Vérifier trop tard le raccordement au réseau

Lorsque plusieurs véhicules se rechargent simultanément, les besoins en puissance augmentent rapidement. Si la capacité disponible est insuffisante, un renforcement du réseau ou l’installation de transformateurs supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires, avec des délais parfois longs.

Erreur 3 : Sous-estimer la gestion de la charge

Sans pilotage intelligent, les véhicules risquent de se recharger simultanément à pleine puissance. Cela peut entraîner des pics de consommation et une hausse des coûts énergétiques. Un système de gestion de l’énergie répartit la puissance disponible en fonction des besoins et priorise les recharges en conséquence.

Une infrastructure de recharge adaptée ne commence donc pas par le choix des bornes de recharge, mais par les questions suivantes : à quoi ressemblera la flotte dans quelques années ?

Quels véhicules et quels profils d’utilisation viendront s’y ajouter ? Quand seront-ils immobilisés et quelle puissance sera disponible sur le site ?

Le livre blanc de DKV Mobility « Quelle infrastructure de recharge pour ma flotte ? » présente les principales décisions à prendre, les scénarios de recharge adaptés ainsi qu’une feuille de route en quatre étapes, de l’analyse des besoins à la mise en œuvre.

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