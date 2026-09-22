Arnaud Agostini prend la direction générale de Nextlane

Dans une relative discrétion, Arnaud Agostini vient de poser ses valises chez Nextlane. Et pourtant, il a été appelé par l'éditeur de solutions DMS et CRM pour prendre la succession d'Hartmut Wagner et devenir ainsi le directeur général de l'entreprise digitale, à compter de septembre 2026.

Un rôle à la mesure de son expérience. Arnaud Agostini débarque, en effet, avec un bagage riche de plusieurs missions à responsabilités au sein de Solera. Il aura passé au total 24 ans dans les rangs de cet acteur de la technologie au service de l'industrie automobile.

Au cours de sa carrière, il a occupé des fonctions en France, mais surtout à l'international une fois que la société Sidexa, où il a débuté, a été rachetée pour devenir Solera. Arnaud Agostini a alors dirigé les activités en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient notamment. Depuis 2020, le groupe l'avait placé dans le fauteuil de directeur général international.

Il arrive chez Nextlane dans une logique de continuité. À la tête d'un des éditeurs de DMS automobiles majeurs en Europe, il va conduire l'entreprise sur la voie de l'intelligence artificielle et mener une stratégie de création de valeur à long terme. La tâche ne sera pas aisée pour autant au vu de la situation dans laquelle se trouvent actuellement les concessionnaires automobiles européens.