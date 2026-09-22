Menu
fermer
S'abonner
Services

Arnaud Agostini prend la direction générale de Nextlane

Publié le 22 septembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Riche de deux décennies d'expérience internationale chez Solera, Arnaud Agostini vient d'être nommé directeur général de Nextlane. Il remplace Hartmut Wagner à la tête de l'éditeur de solutions DMS et CRM.
Arnaud Agostini quitte Solera pour devenir CEO de Nextlane
Arnaud Agostini a été nommé CEO de Nextlane. ©Nextlane

Dans une relative discrétion, Arnaud Agostini vient de poser ses valises chez Nextlane. Et pourtant, il a été appelé par l'éditeur de solutions DMS et CRM pour prendre la succession d'Hartmut Wagner et devenir ainsi le directeur général de l'entreprise digitale, à compter de septembre 2026.

 

Un rôle à la mesure de son expérience. Arnaud Agostini débarque, en effet, avec un bagage riche de plusieurs missions à responsabilités au sein de Solera. Il aura passé au total 24 ans dans les rangs de cet acteur de la technologie au service de l'industrie automobile.

 

Nextlane recrute Magnus Lindholm comme directeur financier

 

Au cours de sa carrière, il a occupé des fonctions en France, mais surtout à l'international une fois que la société Sidexa, où il a débuté, a été rachetée pour devenir Solera. Arnaud Agostini a alors dirigé les activités en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient notamment. Depuis 2020, le groupe l'avait placé dans le fauteuil de directeur général international.

 

Il arrive chez Nextlane dans une logique de continuité. À la tête d'un des éditeurs de DMS automobiles majeurs en Europe, il va conduire l'entreprise sur la voie de l'intelligence artificielle et mener une stratégie de création de valeur à long terme. La tâche ne sera pas aisée pour autant au vu de la situation dans laquelle se trouvent actuellement les concessionnaires automobiles européens.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Intelligence artificielle : Nextlane muscle son offre avec Diago

Intelligence artificielle : Nextlane muscle son offre avec Diago

Klaus Zellmer devient PDG de Volvo Cars

Klaus Zellmer devient PDG de Volvo Cars

Armelle Petit vient compléter la direction commerciale de Zeekr France

Armelle Petit vient compléter la direction commerciale de Zeekr France

Plus de valeur, moins de volume, le futur de l’après-vente en 2035

Plus de valeur, moins de volume, le futur de l’après-vente en 2035

Ludovic Ribardière passe de Neubauer à la direction générale du groupe Priod

Ludovic Ribardière passe de Neubauer à la direction générale du groupe Priod

ChatGPT vs Gemini : quelles voitures électriques sont recommandées par les IA ?

ChatGPT vs Gemini : quelles voitures électriques sont recommandées par les IA ?

Laisser un commentaire

cross-circle