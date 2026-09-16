Ludovic Ribardière passe de Neubauer à la direction générale du groupe Priod

Ludovic Ribardière va travailler pour une autre grande famille de la distribution automobile en Île-de-France. À en croire ses réseaux sociaux, il a été engagé depuis le mois de septembre 2026 par le groupe Priod en qualité de directeur général de la branche automobile.

Un recrutement qui sonne la fin de quatorze années passées au service du groupe Neubauer. Ludovic Ribardière avait fait ses débuts chez le concessionnaire francilien en 2012 comme directeur commercial. Puis, il avait été mandaté dès 2015 pour diriger d'abord la branche ex-FCA avant d'y ajouter les marques de Jaguar et Land Rover.

Parmi les initiatives dont il peut être crédité au cours de cette longue période, il y a notamment eu celle de Neubauer One. Cette enseigne se voulait un canal d'écoulement des voitures d'occasion premium certifiées de première main.

Diplômé de l'université de La Rochelle, Ludovic Ribardière rejoint un groupe Priod en cours de réorganisation. Pour mémoire, la famille emmenée par Jean-Alexandre Priod, le président de la holding, a installé Hubert Gérardin, l'ancien directeur général du groupe Sipa, dans le fauteuil de président de Priod Automobiles. Ludovic Ribardière travaillera donc sous les ordres de ce dernier.

Dans notre dernière édition du Top 100 de la distribution, le groupe Priod a rapporté un volume global de 16 500 VN au titre de l'exercice 2025. Des véhicules écoulés depuis ses plaques francilienne, nordiste et alsacienne.

Dans les faits notables, retenons qu'il figure notamment en tête des concessionnaires Volvo (1 400 unités) et dans les dix plus importants chez Ford (2 430 unités), Opel (1 100 unités) et Fiat (480 unités). Son chiffre d'affaires a été de 800 millions d'euros l'an passé.