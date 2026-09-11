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Ferrari : le groupe SFRF renforce son offre de services avec Carsup

Publié le 11 septembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le plus important distributeur officiel de Ferrari en France et en Suisse, SFRF, a signé un partenariat avec Carsup. Une collaboration qui porte sur le recours au service de conciergerie pour le confort des clients de la marque italienne.
ferrari carsup conciergerie
Les équipes de SFRF et Carsup vont coopérer pour soigner les clients Ferrari. ©Carsup

Ce sont deux spécialistes de l'automobile de luxe qui se rapprochent. Le 10 septembre 2026, le groupe SFRF et la société Carsup ont officialisé un partenariat. Un accord qui permettra au plus important distributeur officiel de Ferrari en France de proposer à ses clients les services du spécialiste de la conciergerie.

 

Le groupe de distribution y gagnera en qualité de traitement des clients et en profondeur de prestation. "Carsup partage notre conviction que la relation avec un propriétaire Ferrari ne s’arrête pas à la remise des clés. Cette collaboration nous permet de proposer à nos clients un écosystème complet, à la hauteur de leurs attentes et de la valeur de leur véhicule", a commenté Jérémy Mennechet, président de SFRF.

 

Relais commerciaux dans cinq concessions

 

Doté de moyens financiers glanés lors de levées de fonds, Carsup a composé un maillage de cinq conciergeries en France et en Europe. À ce jour, la société orléanaise entretient un parc de près de 2 000 véhicules de sport et de collection pour le compte de propriétaires.

 

La prestation sera désormais présentée par les équipes des cinq concessions du groupe SFRF, implantées dans le Grand Est (Mulhouse et Strasbourg), sur la Côte d’Azur (Cannes et Aix-en-Provence) et bientôt à Genève en Suisse.

 

Tous les voyants sont au vert chez Ferrari

 

"Cette collaboration avec un acteur aussi prestigieux et incontournable que le groupe SFRF est le témoignage d’une vision commune de l’excellence pour offrir aux propriétaires de véhicules d'exception une offre personnalisée et adaptée de services visant à préserver et valoriser leur patrimoine automobile dans la durée", s'est exprimé Samuel Lelarge, fondateur et CEO de Carsup.

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